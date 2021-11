『アルゴナビス』よりカバー曲メインのライブ「ARGONAVIS LIVE 2021 COVER FESTIVAL」が10月5日、KT Zepp Yokohamaにて開催された。

「ARGONAVIS LIVE 2021 COVER FESTIVAL」

本ライブは『アルゴナビス』よりArgonavis、GYROAXIA、Fantome Iris、風神RIZING!の4バンドが出演。GYROAXIAの界川深幸、Fantôme IrisのLIGHTとHARU、Argonavisの五稜結人というスペシャルな組み合わせのFELIX BANDで「1/3の純情な感情」を披露。続けて「the WORLD」「誘惑」と立て続けたあとに、凛生、結人、航海によるソロを披露。「青い栞」「サムライハート(Some Like It Hot!!)」「季節は次々死んでいく」を歌唱していく。

「スターライトパレード」を披露したあとはGYROAXIAが登場し、「狂乱 Hey Kids!!」、「曇天」。そして「インフェルノ」と披露したあとで、FELIXが乱入。ツインボーカルで「HOWLING」を披露すると会場は大盛りあがり。

神ノ島風太、五稜結人、LIGHT、HARU、五島 岬の風太 BANDは「One Night Carnival」「ゴールデンタイムラバー」「HOT LIMIT」と大盛りあがりのセトリでぶち上げていく。

最後にはArgonavisが登場。映像出演の白石万浬を加え、「READY STEADY GO」を演奏。「メリッサ」を歌い上げた後には風太が参戦し、Argonavis with 風太として「*〜アスタリスク〜」を披露。wその後、「ほかのみんなも呼んで歌おう」と「GO!!!」、そしてアンコールの「AAside」を歌唱し、今回のライブイベントは幕を下ろした。

PHOTO:西槇太一

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved.