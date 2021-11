トイレットペーパーはシングル派？ダブル派？ ウォシュレットは使う？使わない？ 我が家のトイレ事情

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。11月2日(火)の放送では、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、リスナーから届いたトークテーマに沿って会話を展開する『トークスキルテスト 校長、教頭、どこまで話せるの?』をお届けしました。そのなかから、トイレットペーパーや温水洗浄便座(ウォシュレット)について語り合った部分を紹介します。こもり校長:SCHOOL OF LOCK! が、新校長、新教頭になって1ヵ月が経ちました。今夜は、生徒(リスナー)の君から僕たちに話してほしいテーマを募集。そのテーマでトークできるのか? どこまで話せるのか!? を試してみようと思います。ぺえ教頭:お~。こもり校長:だから今日は、ある種フリートークの2時間です。ぺえ教頭:どんな質問が飛びかかってくるかわからないから、ちょっと怖いわね……ちゃんと答えてよ?こもり校長:……いや、わかんない(笑)。突然シュッと消える可能性もある(笑)。ぺえ教頭:(笑)。では早速いきますよ!こもり校長:ダブル! 絶対ウォシュレットを使うから。ぺえ教頭:え? なんでウォシュレットだとダブルなの?こもり校長:シングルだとビチャビチャになっちゃうじゃん。ぺえ教頭:……ウォシュレットのときに、トイレットペーパーを使うの?こもり校長:ウォシュレットを使うと、お尻がビチャビチャになるじゃん。その水滴を拭くためには、シングルだと薄いから足らないじゃん。だからダブルにしているの。ぺえ教頭:あ~~~~~そういうことね。こもり校長:俺としては、ダブル以外の選択肢がないね。ぺえ教頭:でも、うちの実家はずっとシングルだったのよ。シングルのほうが節約になるんじゃない? でもトイレットペーパーって、1回贅沢をしたら戻れないものだと思うよ。こもり校長:そう思う! お寿司とトイレットペーパーは戻れないね。ぺえ教頭:トイレットペーパーにいくらまでなら出せる? 例えば、12ロールでめちゃふんわりしている物だったら?こもり校長:2千円まで出す!ぺえ教頭:お~。香りは付いているほうがいい?こもり校長:あー……悩むね。ちょっとトイレ感の強い香りのものもあるじゃない? ああいうのは嫌かな。ぺえ教頭:なるほね。ちなみに私は、白檀の香りがするトイレットペーパーにハマっています。こもり校長:へ~探してみようかな。ぺえ教頭:私はウォシュレットを使う派、使わない派も聞いてみたいわ。こもり校長:教頭は使わない派なんだよね?ぺえ教頭:私、使わないんだよね。ちょっとくすぐったいというか、イヤぁ~~! ってなっちゃうの。トラウマもあるのよ。子どものころ便座に頭を突っ込んでウォシュレットを押しちゃって、顔にふわーとかかったことがあって(笑)。こもり校長:!!!(笑)。ぺえ教頭:だから、ウォシュレットがちょっと怖いの(笑)。こもり校長:そうか……(笑)。ウォシュレットを使うか使わないかで、トイレットペーパーもシングル派ダブル派が変わりそうだね。ぺえ教頭:そうだね。現代はウォシュレットを使う派のほうが多いのかな?こもり校長:そうだね。公衆トイレにもあるくらいだからね。ぺえ教頭:そぅだよねぇ~……じゃあ今晩使ってみようかな?こもり校長:今晩!?ぺえ教頭:家に帰ったら、試しにね。本当に使ったことがないもん、1回も。こもり校長:うわ~ヤバ!ぺえ教頭:明日はスッキリした顔で来ているかもしれない……(笑)。なお、ぺえ教頭がハマっている白檀の香りがするトイレットペーパーは、ダブルでした。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/