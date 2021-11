Night Tempoが12月1日にリリースするメジャーオリジナルアルバム「Ladies In The City」の参加ゲストが発表された。

アルバムは10名の女性アーティストをゲストボーカリストとしてフィーチャーしたNight Tempoにとって初の全編ボーカルアルバム。1980年代後半から90年代の日本を舞台に、高度経済成長を背景に社会進出を果たした都会に暮らす女性たちの物語がつづられる。本作にはすでに発表されていたCrystal Teaのほか、BONNIE PINK、上坂すみれ、刀根麻理子、山本彩、野宮真貴、道重さゆみ、竹内美宥、十束おとは(フィロソフィーのダンス)、国分友里恵がゲストとして参加する。

アルバムのジャケットイラストは今年1月にリリースされたNight Tempoのアルバム「Concentration」に引き続き、「スローモーションをもう一度」「機動戦士ガンダム バンディエラ」で知られるマンガ家・加納梨衣が描き、アートディレクションはhighlights inc.が担当した。

また本日11月3日にアルバムよりBONNIE PINKが参加した楽曲「Wonderland feat. BONNIE PINK」が先行配信された。楽曲の作詞はBONNIE PINK、作曲・プロデュースはNight Tempoが担当。BONNIE PINKは「不思議な国のアリス」のストーリーをモチーフにして、“叶わなかった恋”をテーマに歌詞を書き、Night Tempoは迷宮感のある“東京”をディープハウスのアプローチで表現している。YouTubeではこの曲のミュージックビデオも公開された。MVにはダンサーの後藤栞奈が出演。株式会社オクナックの水野那央貴によるディレクションのもと、夜の東京の街を切り取った映像作品となっている。

Night Tempo「Ladies In The City」収録曲

01. Intro

02. Wonderland feat. BONNIE PINK

03. One Way My Love feat. 上坂すみれ

04. Endless Mirage feat. 刀根麻理子

05. I Don’t Wanna feat. 山本彩

06. Tokyo Rouge feat. 野宮真貴

07. Night Light feat. 道重さゆみ

08. Love Actually(Re-edit) feat. Crystal Tea

09. Sentimental feat. 竹内美宥

10. House Music feat. 十束おとは(フィロソフィーのダンス)

11. Sweet Combination feat. 国分友里恵

12. Outro