ル・クルーゼ『ハリー・ポッター』限定キッチンウェアで魔法をかけて

ル・クルーゼ ジャポンは、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツと共同で「ハリー・ポッター × ル・クルーゼコレクション」を発売する。

ル・クルーゼは、色鮮やかな調理器具を製造した先駆者であり、約100年にわたり最高級の品質とデザイン性に富んだ製品でライフスタイルに彩りを添え、世代を越え愛され続けるキッチンウェアブランド。自由な発想とクリエイティビティ―(創造性)を駆使し、料理を愛し食を愉しむ人々のライフスタイルを彩り、楽しさを創る製品を展開している。

この度登場するユーモアあふれるこのコレクションは、『ハリー・ポッター』の登場人物やホグワーツの寮、物語の名場面よりインスピレーションを得て、ル・クルーゼの代表的なカラーやデザインによって見事にその世界観を表現。キッチンに彩りという魔法をかけることができる魅力的なコレクションだ。

ラインナップは、ハリーの額にある稲妻型の傷にインスピレーションを得た真鍮製のツマミ(ノブ)がついた鋳物ホーロー鍋「ハリー・ポッター シグニチャー ココット・ロンド 26cm」や、金のスニッチがツマミ(ノブ)になった「クィディッチ シグニチャー ココット・ロンド 20cm」、ホグワーツ特急にちなんだモチーフがちりばめられた「ホグワーツ特急 ケトル・クラシック」、4つの寮をイメージしたプレートなど、物語から飛び出してきたようなファン注目のアイテムが目白押し!

ル・クルーゼの会長であるポール・ヴァン・ズィーダムの料理に対する想いとは、「愛する人と料理をつくり、食卓を囲み共有する時間は、かけがえのない思い出となる、まさに魔法そのものである。」

そして今回のコラボレーションについて、「ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツチームと協力し、皆さまに料理という素晴らしい魔法の体験を提供いたします。冒険心に満ちた料理の世界とクリエイティビティ溢れる魔法ワールドが融合することで、今までに味わったことのない魔法の料理体験ができるのです。プロのシェフやハリー・ポッターファン、そして料理をするすべての人が自由な発想とクリエイティビティを活かし、食材を特別な料理へ、そして美味しさという魔法を体験することができます。」と本企画への想いを語った。

本商品の発売を記念し、西武池袋では11月2日(火)より、渋谷ヒカリエでは11月10日(水)より期間限定でポップアップストアを開催。魔法の世界を体験できる特別な空間へぜひ足を運んでほしい。

>>>キッチンにほんのすこしの魔法を! ラインナップを見る(写真31点)

WIZARDING WORLD characters, names, and related indicia are (C) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s21)