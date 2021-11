GENERATIONS 新曲『昨日より赤く明日より青く』歌詞に込められた思いをこもり校長が解説

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。11月1日(月)の放送では、GENERATIONS from EXILE TRIBEの新曲「昨日より赤く明日より青く」を初オンエア。メンバーで番組パーソナリティのこもり校長が、楽曲について解説しました。こもり校長:校長先生はダンス仲間と映画に出るんですよ。音楽と詞と映像を一つに融合させたCINEMA FIGHTERSというプロジェクトがあるんだけど……リリックシネマと呼んでいるショートシネマがあって、本来なら映画って2時間くらいだけど、それを20分くらいにおさめたショートフィルムで。ぺえ教頭:うん。こもり校長:このCINEMA FIGHTERSの第四弾が、GENERATIONSのメンバーが主演をつとめていて6作品入っているオムニバス映画なんです。ぺえ教頭:ほぉ~。こもり校長:僕もそのなかの「水のない海」という作品に出演しているよ! っていう……。ぺえ教頭:トレーラー映像っていうの? あれ見ましたよ。ちょっとドキっとするような……「キスするの? しないの!?」みたいなシーンもあって。私も楽しみです。こもり校長:うん(笑)。ぺえ教頭:校長の見たことない表情が見られました。演技していますからね。でも自然で良かったよ。こもり校長:ホントに?……恥ずかしいな(笑)。ぺえ教頭:恥ずかしいよね(笑)。こもり校長:このタイトルが『昨日より赤く明日より青く-CINEMA FIGHTERS project-』となっていまして、11月26日(金)に劇場公開となります。生徒のみんな(リスナー)も、興味があったらぜひ観に行ってほしいなと思います。ぺえ教頭:うん。こもり校長:今夜は、主題歌を集めたアルバムのなかから1曲初解禁したいと思います。――ここで、「昨日より赤く明日より青く」を初オンエア。ぺえ教頭:(オンエア後)めちゃめちゃいい曲ね。歌詞にすごく深みがあって。こもり校長:うん、この曲好きなんだよね。ぺえ教頭:1回聴いただけではわからないかも。何度も何度も聴いて歌詞の深みをわかっていって、味が出てくるね。こもり校長:そうだね。今回は作詞家の小竹正人さんに書いていただいたんだけど、この方はGENERATIONSがデビューする前から俺たちのことを知ってくださっていて。ぺえ教頭:へぇ~。こもり校長:小竹さんと出会ってから、どれくらい経つんだろう? という感じなんだけど。初めは全員が未成年だったから、そのときに比べたら確実に成長しているけど、まだ人として未完成だし今後どんどん育っていく……。もっと熟して大人になっていく過渡期にいるよね、ということで、このタイトル「昨日より赤く明日より青く」をくれたの。ぺえ教頭:なるほどね~。こもり校長:いま何かを感じたり、新しい状況にチャレンジしたり、人との出会いで悩んでいたり、そういう人たちに聴いてもらえたら嬉しいなと思っています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/