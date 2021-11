11月3日(水・祝)と6日(土)にWOWOWライブにて放送される“オンエアーフェス”「氣志團万博2021~ひとりぼっちの暴走 in 房総~」のアーティストラインナップおよびタイムテーブルが発表された。

新型コロナウイルス感染拡大の収束が見えない中、7月に中止が発表された今年の「氣志團万博」。しかしさまざまな音楽フェスが中止に追い込まれる状況を受け、綾小路翔がこれまでと異なる形での「氣志團万博」開催を企画し、今回の放送へと至った。番組では2日間にわたり、ももいろクローバーZ、森山直太朗、HYDE、ゴールデンボンバー、東京スカパラダイスオーケストラといったおなじみの面々や、初のフェス出演となった和田アキ子、稲垣吾郎・草なぎ剛・香取慎吾など、過去の「氣志團万博」に出演したアーティスト140組以上のうち124組のパフォーマンスをオンエアする。

またオンエアと同じタイミングで「WOWOW MUSIC」のTwitter公式アカウントではDJダイノジとイガグリ千葉(仙台貨物)によるスペースを実施。「氣志團万博」の裏話などが語られる予定だ。

WOWOWライブ / WOWOWオンデマンド「氣志團万博2021 ~ひとりぼっちの暴走 in 房総~」

その壱

2021年11月3日(水・祝)14:00~17:00

<出演者>

14:00~

DJ OZMA / 森山直太朗 / ミッツ・マングローブ&徳光和夫 / 小林幸子 / アントニオ猪木 / JAGUAR / レイザーラモンRG / AMEMIYA / マキタスポーツ / SCANDAL / チームしゃちほこ / 華原朋美 / NoGoD団長 / DJ Pepper / 微熱DANJI / C&K / SA / オメでたい頭でなにより / DJダイノジ / 純烈 / 私立恵比寿中学 / T.M.Revolution / シャ乱Q



15:00~

吉川晃司 / 布袋寅泰 / 布袋寅泰(with 綾小路翔) / 矢沢永吉 / ももいろクローバーZ / ももいろクローバーZ(with 早乙女光) / ユニコーン / JUN SKY WALKER(S)



16:00~

ニューロティカ / 筋肉少女帯 / 怒髪天 / 米米CLUB / BUCK-TICK / THE COLLECTORS / 清水ミチコ / 大島渚 / 元祖万博ウルフルズ #ヤッサ / 元祖万博ウルフルズ #ヤッサ(with 氣志團)

その弐

2021年11月3日(水・祝)17:00~20:00

<出演者>

17:00~

味噌汁's / LiSA / BiSH / EXIT / UNISON SQUARE GARDEN / King Gnu / 女王蜂 / 和田アキ子 / 稲垣吾郎・草なぎ剛・香取慎吾 / 渋谷すばる



18:00~

TUBE / クレイジーケンバンド / Original Love / KICK THE CAN CREW / 黒夢 / the GazettE / サンボマスター / MIYAVI / MIYAVI(with HYDE) / RIZE / 東京スカパラダイスオーケストラ(with 綾小路翔) / RIP SLYME / WANIMA / TRF



19:00~

森友嵐士(with 鬼龍院翔&綾小路翔) / C&K / 竹原ピストル / 10-FEET / SiM / 綾小路翔 / Dragon Ash / 氣志團 / 氣志團(with ふなっしー) / 氣志團(with イガグリ千葉&NoGoD団長&ダチョウ倶楽部)

その参

2021年11月6日(土)14:00~17:00

<出演者>

14:00~

小泉今日子 / 森高千里 / きゃりーぱみゅぱみゅ / PUFFY / SCANDAL / 水曜日のカンパネラ / 聖飢魔II / MAN WITH A MISSION / GACKT presents 神威♂楽園(with 鬼龍院翔)



15:00~

超新星 / HY / MONGOL800 / ORANGE RANGE / 中島美嘉(with 綾小路翔) / 中島美嘉 / SPYAIR / GRANRODEO / 瑛人 / VAMPS / HYDE / ゴールデンボンバー



16:00~

ゴールデンボンバー / グループ魂 / 仙台貨物 / BOYS AND MEN(with 綾小路翔) / 四星球 / レキシ / 岡崎体育 / 打首獄門同好会 / UVERworld / SUPER BEAVER

その四

2021年11月6日(土)17:00~20:00

<出演者>

17:00~

森山直太朗 / 森山直太朗(with 星グランマニエ) / 森山直太朗(with 綾小路翔) / 森山良子(with 森山直太朗) / Dragon Ash / 氣志團 / DA PUMP / 氣志團(with 湘南乃風) / 湘南乃風



18:00~

ROLLY & HEESEY special guest:吉井和哉 / hide GUEST:今井寿(BUCK-TICK)、J(LUNA SEA)、Tetsu(D'ERLANGER)、HISASHI(GLAY)、Ken.Morioka(ex.SOFT BALLET) / ACE OF SPADES / 木梨憲武 / 郷ひろみ / 田原俊彦 / AKB48 / AKB48(with 氣志團) / 乃木坂46 / でんぱ組.inc / モーニング娘。OG / 私立恵比寿中学 / 私立恵比寿中学(with 氣志團) / MUCC / ROTTENGRAFFTY



19:00~

キュウソネコカミ / KEYTALK / 04 Limited Sazabys / ベリーグッドマン / HEY-SMITH / BLUE ENCOUNT / ヤバイTシャツ屋さん / t-Ace / AK-69 / coldrain / THE BAWDIES / 氣志團(with 森山直太朗) / 氣志團 / 氣志團(with きただにひろし) / 氣志團(with 横山剣&スカパラホーンズ) / 氣志團(with ももいろクローバーZ) / 氣志團(with スカパラホーンズ)