11月3日（水・祝）と6日（土）にWOWOWライブにて放送される“オンエアーフェス”「氣志團万博2021～ひとりぼっちの暴走 in 房総～」のアーティストラインナップおよびタイムテーブルが発表された。

新型コロナウイルス感染拡大の収束が見えない中、7月に中止が発表された今年の「氣志團万博」。しかしさまざまな音楽フェスが中止に追い込まれる状況を受け、綾小路翔がこれまでと異なる形での「氣志團万博」開催を企画し、今回の放送へと至った。番組では2日間にわたり、ももいろクローバーZ、森山直太朗、HYDE、ゴールデンボンバー、東京スカパラダイスオーケストラといったおなじみの面々や、初のフェス出演となった和田アキ子、稲垣吾郎・草なぎ剛・香取慎吾など、過去の「氣志團万博」に出演したアーティスト140組以上のうち124組のパフォーマンスをオンエアする。

またオンエアと同じタイミングで「WOWOW MUSIC」のTwitter公式アカウントではDJダイノジとイガグリ千葉（仙台貨物）によるスペースを実施。「氣志團万博」の裏話などが語られる予定だ。

WOWOWライブ / WOWOWオンデマンド「氣志團万博2021 ～ひとりぼっちの暴走 in 房総～」

その壱

2021年11月3日（水・祝）14:00～17:00

＜出演者＞

14:00～

DJ OZMA / 森山直太朗 / ミッツ・マングローブ＆徳光和夫 / 小林幸子 / アントニオ猪木 / JAGUAR / レイザーラモンRG / AMEMIYA / マキタスポーツ / SCANDAL / チームしゃちほこ / 華原朋美 / NoGoD団長 / DJ Pepper / 微熱DANJI / C&K / SA / オメでたい頭でなにより / DJダイノジ / 純烈 / 私立恵比寿中学 / T.M.Revolution / シャ乱Q



15:00～

吉川晃司 / 布袋寅泰 / 布袋寅泰（with 綾小路翔） / 矢沢永吉 / ももいろクローバーZ / ももいろクローバーZ（with 早乙女光） / ユニコーン / JUN SKY WALKER(S)



16:00～

ニューロティカ / 筋肉少女帯 / 怒髪天 / 米米CLUB / BUCK-TICK / THE COLLECTORS / 清水ミチコ / 大島渚 / 元祖万博ウルフルズ #ヤッサ / 元祖万博ウルフルズ #ヤッサ（with 氣志團）

その弐

2021年11月3日（水・祝）17:00～20:00

＜出演者＞

17:00～

味噌汁's / LiSA / BiSH / EXIT / UNISON SQUARE GARDEN / King Gnu / 女王蜂 / 和田アキ子 / 稲垣吾郎・草なぎ剛・香取慎吾 / 渋谷すばる



18:00～

TUBE / クレイジーケンバンド / Original Love / KICK THE CAN CREW / 黒夢 / the GazettE / サンボマスター / MIYAVI / MIYAVI（with HYDE） / RIZE / 東京スカパラダイスオーケストラ（with 綾小路翔） / RIP SLYME / WANIMA / TRF



19:00～

森友嵐士（with 鬼龍院翔＆綾小路翔） / C&K / 竹原ピストル / 10-FEET / SiM / 綾小路翔 / Dragon Ash / 氣志團 / 氣志團（with ふなっしー） / 氣志團（with イガグリ千葉＆NoGoD団長＆ダチョウ倶楽部）

その参

2021年11月6日（土）14:00～17:00

＜出演者＞

14:00～

小泉今日子 / 森高千里 / きゃりーぱみゅぱみゅ / PUFFY / SCANDAL / 水曜日のカンパネラ / 聖飢魔II / MAN WITH A MISSION / GACKT presents 神威♂楽園（with 鬼龍院翔）



15:00～

超新星 / HY / MONGOL800 / ORANGE RANGE / 中島美嘉（with 綾小路翔） / 中島美嘉 / SPYAIR / GRANRODEO / 瑛人 / VAMPS / HYDE / ゴールデンボンバー



16:00～

ゴールデンボンバー / グループ魂 / 仙台貨物 / BOYS AND MEN（with 綾小路翔） / 四星球 / レキシ / 岡崎体育 / 打首獄門同好会 / UVERworld / SUPER BEAVER

その四

2021年11月6日（土）17:00～20:00

＜出演者＞

17:00～

森山直太朗 / 森山直太朗（with 星グランマニエ） / 森山直太朗（with 綾小路翔） / 森山良子（with 森山直太朗） / Dragon Ash / 氣志團 / DA PUMP / 氣志團（with 湘南乃風） / 湘南乃風



18:00～

ROLLY & HEESEY special guest：吉井和哉 / hide GUEST：今井寿（BUCK-TICK）、J（LUNA SEA）、Tetsu（D'ERLANGER）、HISASHI（GLAY）、Ken.Morioka（ex.SOFT BALLET） / ACE OF SPADES / 木梨憲武 / 郷ひろみ / 田原俊彦 / AKB48 / AKB48（with 氣志團） / 乃木坂46 / でんぱ組.inc / モーニング娘。OG / 私立恵比寿中学 / 私立恵比寿中学（with 氣志團） / MUCC / ROTTENGRAFFTY



19:00～

キュウソネコカミ / KEYTALK / 04 Limited Sazabys / ベリーグッドマン / HEY-SMITH / BLUE ENCOUNT / ヤバイTシャツ屋さん / t-Ace / AK-69 / coldrain / THE BAWDIES / 氣志團（with 森山直太朗） / 氣志團 / 氣志團（with きただにひろし） / 氣志團（with 横山剣＆スカパラホーンズ） / 氣志團（with ももいろクローバーZ） / 氣志團（with スカパラホーンズ）