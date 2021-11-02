松田聖子のデビュー40周年記念ツアー「Happy 40th Anniversary!! Seiko Matsuda Concert Tour 2020～2021 "Singles & Very Best Songs Collection!!"」の模様を収録したライブDVD / Blu-rayが、11月24日にリリースされる。
このツアーは松田が昨年デビュー40周年を迎えたことを記念し、全国7都市13公演にわたって開催されたもの。今回の映像作品には6月5日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで行われた初日公演の模様が収録される。初回限定盤は52ページの写真集付き。
松田聖子「Happy 40th Anniversary!! Seiko Matsuda Concert Tour 2020～2021 "Singles & Very Best Songs Collection!!"」収録内容
・It's Style '95
・It's Style
・Wanna know how
・時間の国のアリス ～Alice in the world of time～
・渚のバルコニー
・秘密の花園
・ピンクのモーツァルト
・瑠璃色の地球 2020
・ピーチ・シャーベット
・愛の神話
・雨のリゾート
・小さなラブソング
・螢の草原
・続・赤いスイートピー
・SWEET MEMORIES～甘い記憶～
・赤いスイートピー
・青い珊瑚礁～Blue Lagoon～
・裸足の季節
・風は秋色
・ハートのイアリング
・P・R・E・S・E・N・T
・天国のキッス
・チェリーブラッサム
・夏の扉
＜アンコール＞
・SQUALL
・40th Party
・20th Party