松田聖子「Happy 40th Anniversary!! Seiko Matsuda Concert Tour 2020～2021 "Singles & Very Best Songs Collection!!"」DVD初回限定盤ジャケット

松田聖子のデビュー40周年記念ツアー「Happy 40th Anniversary!! Seiko Matsuda Concert Tour 2020～2021 "Singles & Very Best Songs Collection!!"」の模様を収録したライブDVD / Blu-rayが、11月24日にリリースされる。

このツアーは松田が昨年デビュー40周年を迎えたことを記念し、全国7都市13公演にわたって開催されたもの。今回の映像作品には6月5日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで行われた初日公演の模様が収録される。初回限定盤は52ページの写真集付き。

松田聖子「Happy 40th Anniversary!! Seiko Matsuda Concert Tour 2020～2021 "Singles & Very Best Songs Collection!!"」収録内容

・It's Style '95
・It's Style
・Wanna know how
・時間の国のアリス ～Alice in the world of time～　
・渚のバルコニー　
・秘密の花園　
・ピンクのモーツァルト　
・瑠璃色の地球 2020
・ピーチ・シャーベット　
・愛の神話　
・雨のリゾート　
・小さなラブソング　
・螢の草原　
・続・赤いスイートピー　
・SWEET MEMORIES～甘い記憶～　
・赤いスイートピー　
・青い珊瑚礁～Blue Lagoon～　
・裸足の季節　
・風は秋色
・ハートのイアリング
・P・R・E・S・E・N・T
・天国のキッス
・チェリーブラッサム
・夏の扉
＜アンコール＞
・SQUALL
・40th Party
・20th Party