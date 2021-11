松田聖子のデビュー40周年記念ツアー「Happy 40th Anniversary!! Seiko Matsuda Concert Tour 2020~2021 "Singles & Very Best Songs Collection!!"」の模様を収録したライブDVD / Blu-rayが、11月24日にリリースされる。

このツアーは松田が昨年デビュー40周年を迎えたことを記念し、全国7都市13公演にわたって開催されたもの。今回の映像作品には6月5日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで行われた初日公演の模様が収録される。初回限定盤は52ページの写真集付き。

松田聖子「Happy 40th Anniversary!! Seiko Matsuda Concert Tour 2020~2021 "Singles & Very Best Songs Collection!!"」収録内容

・It's Style '95

・It's Style

・Wanna know how

・時間の国のアリス ~Alice in the world of time~

・渚のバルコニー

・秘密の花園

・ピンクのモーツァルト

・瑠璃色の地球 2020

・ピーチ・シャーベット

・愛の神話

・雨のリゾート

・小さなラブソング

・螢の草原

・続・赤いスイートピー

・SWEET MEMORIES~甘い記憶~

・赤いスイートピー

・青い珊瑚礁~Blue Lagoon~

・裸足の季節

・風は秋色

・ハートのイアリング

・P・R・E・S・E・N・T

・天国のキッス

・チェリーブラッサム

・夏の扉

<アンコール>

・SQUALL

・40th Party

・20th Party