レディオヘッド、再発盤『Kid A Mnesia』より未発表曲「Follow Me Around」公開

2021年11月5日に全世界同時発売となるレディオヘッドの再発盤『Kid A Mnesia』より、未発表曲「Follow Me Around」がオフィシャル・リリースされた。

同曲は『OK Computer』時代のツアーのサウンド・チェックで披露。その歌詞が『Kid A』とのリンクを示唆したほか、1998年公開のドキュメンタリー映画『Meeting People is Easy』の劇中で福岡公演のリハーサル映像が記録に残るも、その後リリースはされず、2000年10月のトロント公演を含む僅かな公演でしか演奏されてこなかった。さらに、音源公開にあわせて、ガイ・ピアース(『メメント』、『L.A.コンフィデンシャル』)が出演するMVも同時公開された。

また、11月1日より、タワーレコード、ディスクユニオン、HMVの対象店舗にてアルバム『Kid A Mnesia』の先行試聴がスタート。各店にて店頭演奏または試聴機にて作品を聴くことができる。

なお、2021年11月5日に世界同時発売となる本作の日本盤3CDは高音質UHQCD仕様。歌詞対訳・解説が封入され、5曲のボーナス・トラックが追加収録されている。

<リリース情報>

レディオヘッド

『KID A MNESIA』

発売日:2021年11月5日(金)

label: XL Recordings / Beat Records

予約リンク:https://radiohead.ffm.to/kid-a-mnesia

国内盤3CD:

品番:XL1166CDJP

価格:3850円(税込)

[国内盤特典] 歌詞対訳・解説付/ ボーナス・トラック5曲収録

高音質UHQCD仕様

輸入盤3CD

品番:XL1166CD

限定盤3LP(レッド・ヴァイナル):XL1166LPE

通常盤3LP(ブラック・ヴァイナル):XL1166LP

日本盤3CD+Tシャツ:

品番:XL1166CDJPT1(日本盤3CD+Tシャツ)*サイズS-XL

価格:7500円(税抜)

限定レッド・ヴァイナル+Tシャツ:

品番:XL1166LPET1(限定レッド・ヴァイナル+Tシャツ)*サイズ S-XL

価格:11250(税抜)

=収録曲=

Disc 1 - Kid A

1. Everything In Its Right Place

2. Kid A

3. The National Anthem

4. How To Disappear Completely

5. Treefingers

6. Optimistic

7. In Limbo

8. Idioteque

9. Morning Bell

10a. Motion Picture Soundtrack

Disc 2 - Amnesiac

1. Packt Like Sardines in a Crushd Tin Box

2. Pyramid Song

3. Pulk/Pull Revolving Doors

4. You And Whose Army?

5. I Might Be Wrong

6. Knives Out

7. Morning Bell/Amnesiac

8. Dollars and Cents

9. Hunting Bears

10. Like Spinning Plates

11. Life In A Glasshouse

Disc 3 - Kid Amnesiae + b-sides

1. Like Spinning Plates(Why Us? Version)

2. Untitled v1

3. Fog(Again Again Version)

4. If You Say the Word

5. Follow Me Around

6. Pulk/Pull(True Love Waits Version)

7. Untitled v2

8. The Morning Bell(In the Dark Version)

9. Pyramid Strings

10. Alt. Fast Track

11. Untitled v3

12. How to Disappear into Strings

13. Kinetic *

14. Fast-Track *

15. Cuttooth *

16. The Amazing Sounds of Orgy *

17. Trans-Atlantic Drawl *

*日本盤ボーナス・トラック