坂本龍一、「Tong Poo」新アレンジおよび未発表バージョンリリース

坂本龍一が「Tong Poo」（オリジナル版は Yellow Magic Orchestra・1978）をジュンヤ ワタナベ（JUNYA WATANABE）の渡辺淳弥氏のリクエストに応えてアレンジし「Tong Poo for JUNYA WATANABE」として、2022年春夏コレクションに合わせて提供した。

さらに、今回のジュンヤ ワタナベ（JUNYA WATANABE）ショーで使用された楽曲の他、坂本が同時に制作した未発表バージョン「Tong Poo for JUNYA WATANABE - alternative arr.」の2曲を収録したアナログレコードをリリースする。

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2021年11月2日からcommmonsmartにて500枚限定で予約を開始。購入者には先行デジタルダウンロードの特典付いてくる。

また、各配信サービスにて「Tong Poo for JUNYA WATANABE」は、11月24日より順次ダウンロード・ストリーミング配信開始となる。

＜リリース情報＞

坂本龍一

『Tong Poo for JUNYA WATANABE』

形態：

12 inch アナログレコード（カラーヴァイナル仕様）

■commmonsmart専売商品

2021年11月2日（火）より、500枚限定予約販売開始。

2022年5月25日発売。

commmonsmart予約販売リンク：https://bit.ly/3CwiQG3

価格：2750円（税込）

品番：：RZJ1-77502

=収録曲=

1. Tong Poo for JUNYA WATANABE

2. Tong Poo for JUNYA WATANABE - alternative arr.

commmons HP：https://commmons.com/index.html