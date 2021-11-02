坂本龍一、「Tong Poo」新アレンジおよび未発表バージョンリリース

坂本龍一が「Tong Poo」（オリジナル版は Yellow Magic Orchestra・1978）をジュンヤ ワタナベ（JUNYA WATANABE）の渡辺淳弥氏のリクエストに応えてアレンジし「Tong Poo for JUNYA WATANABE」として、2022年春夏コレクションに合わせて提供した。
さらに、今回のジュンヤ ワタナベ（JUNYA WATANABE）ショーで使用された楽曲の他、坂本が同時に制作した未発表バージョン「Tong Poo for JUNYA WATANABE - alternative arr.」の2曲を収録したアナログレコードをリリースする。
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2021年11月2日からcommmonsmartにて500枚限定で予約を開始。購入者には先行デジタルダウンロードの特典付いてくる。
また、各配信サービスにて「Tong Poo for JUNYA WATANABE」は、11月24日より順次ダウンロード・ストリーミング配信開始となる。
＜リリース情報＞
坂本龍一
『Tong Poo for JUNYA WATANABE』
形態：
12 inch アナログレコード（カラーヴァイナル仕様）
■commmonsmart専売商品
2021年11月2日（火）より、500枚限定予約販売開始。
2022年5月25日発売。
commmonsmart予約販売リンク：https://bit.ly/3CwiQG3
価格：2750円（税込）
品番：：RZJ1-77502
=収録曲=
1. Tong Poo for JUNYA WATANABE
2. Tong Poo for JUNYA WATANABE - alternative arr.
commmons HP：https://commmons.com/index.html