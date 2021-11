変形する＆しない、両タイプのトランスフォーマーベアブリック登場！

メディコム・トイのクマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)から、変形ロボットの『トランスフォーマー』をモチーフにしたアイテムが発売される。

『トランスフォーマー』(米名『TRANSFORMERS』)シリーズは、日本のタカラトミー(シリーズ開始当時は旧タカラ)とアメリカのハズブロが手を組んで生み出した変形玩具シリーズ。

サイバトロン星から地球に来た意識を持った変形ロボット・トランスフォーマーが、正義のオートボットと悪のディセプティコンに分かれて戦う。

物語はアメリカンコミックスやアニメで展開され、各ストーリーはかなり異なる。

アニメは日本でも放送され、1985年の『戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー』、1997年の『ビーストウォーズ 超生命体トランスフォーマー』はヒット作となり、それぞれ日本独自の続編も製作された。

日本展開に当たり用語は一部ローカライズされ、サイバトロン星はセイバートロン星、オートボットはサイバトロン、ディセプティコンはデストロン、オートボットのリーダーであるオプティマスプライムはコンボイ司令官と名前が変更になっていた。

2007年からは実写映画版も展開され、こちらも世界的なヒットとなった。この時期から、日本版も基本的にはアメリカ版と同じ用語を使うようにシフトしている。

今回発売されるのは、通常のベアブリック素体を使ったものと、ベアブリックモードからロボットモードに変形するもの。ちなみに変形するタイプは過去にも発売されており、今回のものは新カラーである。

なおベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチ。特に%表記がない場合は100%である(超合金ベアブリック、変形するトランスフォーマーベアブリックなど一部の例を除く)。

「(C) TOMY 「トランスフォーマー」、「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK OPTIMUS PRIME 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3200円(左2点)、5万2800円(右)(共に税込)/2022年4月発売・発送予定/オートボットの総司令官オプティマスプライムをベアブリックで再現。初代アニメ版のデザインがベースになっている。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2021年10月24日(金)00:00から2021年11月10日(水)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) TOMY 「トランスフォーマー」、「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK MEGATRON 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3200円(左2点)、5万2800円(右)(共に税込)/2022年4月発売・発送予定/ディセプティコンの破壊大帝メガトロンをベアブリック化。こちらも初代アニメ版がベースになっている。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2021年10月24日(金)00:00から2021年11月10日(水)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) TOMY 「トランスフォーマー」、「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK × TRANSFORMERS OPTIMUS PRIME BAPE(R) BLACK/販売元・製造元:タカラトミー、発売元:メディコム・トイ/7480円(税込)/2021年11月発売予定/ファッションブランドのA BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R))とトランスフォーマーのコラボベアブリック。ベアブリックモードからロボットモードに変形する。肩のマークはA BATHING APE(R)のアイコンの猿の顔になっている。全高約14.5センチ。

ちなみに『トランスフォーマー』シリーズには、ブラックコンボイやネメシスプライムといった、黒い色でオプティマス(コンボイ)と同型の別キャラがいるが、今回のアイテムはあくまでオプティマスのブラックバージョンということのようだ。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及び、WEB STOREにて数量限定発売、無くなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、BAPE STORE (R) 渋谷:03-6415-6041

メディコム・トイではトランスフォーマー以外のベアブリックも多数発売・プロデュースしている。引き続きその新作情報をお届けしよう。

BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics. (s21)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK BATMAN (BATMAN: HUSH Ver.) 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万4300円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)/2022年4月発売・発送予定/DC『BATMAN: HUSH』(邦題『バットマン:ハッシュ』)に登場するバットマンがベアブリックになって登場。丸いお腹にムキムキの腹筋ラインがプリントされているのが面白い。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2021年10月24日(金)00:00から2021年11月10日(水)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) FUJIYA

(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK BAPE(R) × ペコちゃん & ポコちゃん 100% & 400%(左4点)、1000% (右2点)/発売元:不二家/2万8600円(左4点)、15万4000円(右2点)(共に税込)/2021年11月発売予定/不二家のペコちゃん、ポコちゃんとA BATHING APE(R)のコラボベアブリック。BAPE(R)はA BATHING APE(R)の公式略称だが、カタカナで「ベイプ」と表記されているのは珍しい。

不二家ネットショップ「ファミリータウン(www.family-town.jp)」、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及びWEB STOREにて数量限定発売、無くなり次第終了。

(問)不二家ネットショップコールセンター:0120-228-305(土・日・祝祭日除く平日10~18時)、メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555

Ghostbusters TM & (C) 2021 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK STAY PUFT MARSHMALLOW MAN 100%/メディコム・トイ/1650円(税込)/2021年11月発売予定/『Ghostbusters(1984)』(邦題『ゴーストバスターズ』)のマシュマロマンをベアブリック化。なお400%と1000%はすでに商品化されている。

TM and (C) 2021 Sesame Workshop.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK ELMO Costume Ver.2.0 400%(左)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万1000円(左)、5万2800円(右)(共に税込)/2022年4月発売・発送予定/『SESAME STREET』(邦題『セサミストリート』)のエルモを、着ぐるみ型のコスチューム仕様でベアブリック化。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2021年10月24日(金)00:00から2021年11月10日(水)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) Disney

BE@RBRICK MINNIE MOUSE 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3200円(左2点)、5万2800円(右)(共に税込)/2022年4月発売・発送予定/ディズニーの人気キャラであるミニーマウスをベアブリックで再現。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2021年10月24日(金)00:00から2021年11月10日(水)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) Disney

BE@RBRICK Javier Calleja MICKEY MOUSE 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/2万2000円(左2点)、8万5800円(右)(共に税込)/2021年11月発売予定/アーティストのハビア・カジェハの描いたミッキーマウスをベアブリック化。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて数量限定発売、無くなり次第終了。

(C) Disney

BE@RBRICK 田名網敬一 MICKEY MOUSE 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/2万2000円(左2点)、8万5800円(右)(共に税込)/2021年11月発売予定/アーティストの田名網敬一がミッキーマウスをモチーフに描いた作品をプリントしたベアブリック。

2G TOKYO、2G OSAKAにて数量限定発売、無くなり次第終了。

(C) WACK, Inc. All Rights Reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK モモコグミカンパニー (BiSH) 100% & 400%(左2点)、BE@RBRICK ハシヤスメ・アツコ (BiSH) 100% & 400%(右2点)/メディコム・トイ/各1万9800円(税込)/2021年11月発売予定/楽器を持たないパンクバンドBiSHのメンバー、モモコグミカンパニーとハシヤスメ・アツコをベアブリックで再現。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店及び西武渋谷店にて発売予定。

(C) HEADWAX ORGANIZATION CO., LTD.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Psychedelic Paisley 1000%/メディコム・トイ/6万3800円(税込)/2022年5月発売・発送予定/ミュージシャンのhideが自らペイントしたギターのサイケデリックなパターンをプリントしたベアブリック。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2021年10月24日(金)00:00から2021年11月10日(水)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) PiL Official Ltd

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK PiL CHROME Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万6500円(左2点)、7万4800円(右)(共に税込)/2022年4月発売・発送予定/ロックバンドPublic Image Ltd(パブリック・イメージ・リミテッド)のベアブリック。胴体部分にピル(Pill=錠剤)をイメージしたビーズが入っている。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2021年10月24日(金)00:00から2021年11月10日(水)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) Mauritshuis, Royal Picture Gallery The Hague, Netherlands.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Johannes Vermeer 「Girl with a Pearl Earring」 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万6500円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)/2022年4月発売・発送予定/ヨハネス・フェルメールの代表作の1つ「真珠の耳飾りの少女」を、収蔵元であるオランダのマウリッツハイス王立美術館全面協力の元、美術館の創立200周年を記念してベアブリック化。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2021年10月24日(金)00:00から2021年11月10日(水)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) Hajime Sorayama

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK ROYAL SELANGOR SORAYAMA 400%/メディコム・トイ/27万5000円(税込)/2021年11月発売予定/1885年に創業したマレーシアの老舗ピューターブランドであるロイヤル・セランゴール社によるピューター製ベアブリック。アーティスト空山基のデザインを再現しており、ベアブリックとしては非常に珍しく、表面にメカニカルなディテールがモールドされている。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて数量限定発売、無くなり次第終了。

(C) MMXXII Full Colour Black Ltd.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Highwayman 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3200円(左2点)、5万2800円(右)(共に税込)/2022年4月発売・発送予定/アーティストのバンクシーのグラフィティにインスパイアされたブランドBRANDALISM(ブランダリズム)のアイテム。ハイウェイマンとは追いはぎを指す。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2021年10月24日(金)00:00から2021年11月10日(水)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK グリーティング 誕生日 2 PLUS 1000%/メディコム・トイ/6万3800円(税込)/2021年11月発売予定/お祝い事へのプレゼントなどを想定した「BE@RBRICK グリーティング」シリーズの新作。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS限定発売。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK MEDICOM TOY PLUS PINK GOLD CHROME Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3200円(左2点)、6万3800円(右)(共に税込)/MEDICOM TOY PLUSのロゴをあしらったベアブリック。

MEDICOM TOY PLUSにて数量限定発売、無くなり次第終了。

Designed by CHIAKI(CIROL & Co.)

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

MY FIRST BE@RBRICK B@BY MATT BLACK Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万3200円(左2点)、5万2800円(右)(共に税込)/胴体部分にビーズが入った「MY FIRST BE@RBRICK B@BY」シリーズの新作。胴体パーツとビーズは蓄光仕様。

ECサイトMEDICOM TOY at RESTIRで数量限定発売、無くなり次第終了。

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK atmos Dalmatian 100% & 400%/販売元:TEXT TRADING CO., LTD、発売元:メディコム・トイ/1万6500円(税込)/2021年11月発売予定/スニーカーショップatmos(アトモス)のベアブリック。犬のダルメシアンをイメージしたデザインだ。胴体内には星形のビーズが入っている。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、atmos店舗、他一部店舗にて数量限定発売、無くなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、atomos Shinjuku:03-6457-8755

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK x atmos x STAPLE #4 100% & 400%/販売元:TEXT TRADING CO., LTD、発売元:メディコム・トイ/1万4300円(税込)/2021年11月発売予定/atmosとファッションブランドSTAPLE(ステイプル)のコラボベアブリック。蓄光仕様。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、atmos店舗、他一部店舗にて数量限定発売、無くなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、atomos Shinjuku:03-6457-8755

(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK BAPE(R) x ALPHA 100% & 400%/販売元:NOWHERE Co.,Ltd.、発売元:メディコム・トイ/2万2000円(税込)/2021年11月発売予定/ファッションブランドA BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R))と、MA-1フライトジャケットの製造元であるALPHA(アルファ)のコラボベアブリック。

1/6計画、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、2G及びメディコム・トイ オンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及び、WEB STOREにて数量限定発売、無くなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、BAPE STORE(R) 渋谷:03-6415-6041

(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK BAPE(R) x ALPHA 1000%/販売元:NOWHERE Co.,Ltd.、発売元:メディコム・トイ/16万2800円(税込)/2021年11月発売予定/A BATHING APE(R)とALPHAのコラボベアブリック。こちらは着脱可能な布製ジャケットを着ている。

1/6計画、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、2G及びメディコム・トイ オンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及び、WEB STOREにて数量限定発売、無くなり次第終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、BAPE STORE(R) 渋谷:03-6415-6041

(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK BAPE STA(TM) MCT CAMO 70%/販売元:NOWHERE Co.,Ltd.、発売元:メディコム・トイ/ノベルティ/2021年11月展開予定/MEDICOM TOY CAMO BAPE STA(TM) LOW(スニーカー)に同梱。全高約5センチ。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、A BATHING APE(R)正規取扱い店舗及びWEB STOREにて展開予定。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、BAPE STORE(R) 渋谷:03-6415-6041

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball.

Visit MLB.com.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK F.C.R.B. x MLB 100% & 400% (NEW YORK YANKEES / LOS ANGELES DODGERS /CHICAGO WHITE SOX / SAN FRANCISCO GIANTS)/販売元:SOPH.、発売元:メディコム・トイ/各1万4300円(税込)/2021年11月発売予定/架空のサッカーチームを想定したファッションブランドF.C.R.B.(FCレアルブリストル)と、アメリカのメジャーリーグ ベースボール(こちらは実在)がコラボしたデザインのベアブリック。ニューヨークヤンキース、ロサンゼルスドジャース、シカゴホワイトソックス、サンフランシスコジャイアンツの全4種。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、SOPH.SHOP及びSOPH.オンラインストアにて数量限定発売予定、無くなり次第販売終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、SOPH.ホームページより:www.soph.net

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball.

Visit MLB.com.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK F.C.R.B. x MLB 1000% (ALL TEAM)/販売元:SOPH.、発売元:メディコム・トイ/7万4800円(税込)/2021年11月発売予定/F.C.R.B.とメジャーリーグ ベースボールのコラボベアブリック、こちらはリーグ所属全チームのマークがプリントされたタイプ。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、SOPH.SHOP及びSOPH.オンラインストアにて数量限定発売予定、無くなり次第販売終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、SOPH.ホームページより:www.soph.net

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball.

Visit MLB.com.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK カリモク F.C.R.B. x MLB/販売元:SOPH.、発売元:メディコム・トイ/15万1800円(税込)/2021年11月発売予定/F.C.R.B.とメジャーリーグ ベースボールのコラボベアブリック、こちらは木製家具の老舗カリモク社が手掛けた木製タイプ。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、SOPH.SHOP及びSOPH.オンラインストアにて数量限定発売予定、無くなり次第販売終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、SOPH.ホームページより:www.soph.net

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.

BE@RBRICK Valmuer 100% & 400%/メディコム・トイ/1万9800円(税込)/2021年11月発売予定/ファッションブランドValmuer(ヴェルムーア)のベアブリック。100%はフロッキー加工、400%は着ぐるみ仕様。

garden by Valmuer officail online store (online.valmuer.com)にて発売予定。

ベアブリックは様々なキャラクターやデザインを、基本的には追加パーツやディテールは変更せず、表面のプリントのみで表現するのが特徴だ。

ただし例外もそれなりにある。例外タイプで一番多いのは布製の服や着ぐるみ型コスチュームを装着しているパターンだ。着ぐるみは着脱可能なタイプと脱げないタイプが使い分けられている。

<問い合わせ先>

(特記なき場合)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。