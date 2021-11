アーティストデビューしたELAIZAこと池田エライザが、11月8日に配信リリースする1stアルバム「失楽園」の収録内容が発表された。

今作にはSOIL&"PIMP"SESSIONSとのコラボレーションで、チャイコフスキーの「くるみ割り人形」より「金平糖の精の踊り」の一節を引用した「夢街」や、FIVE NEW OLDのHIROSHI(Vo, G)とSHUN(B)、ODD Foot WorksのTondenhey(G)ことKeach Arimotoとのコラボ曲「insomnia」、詩人・最果タヒが歌詞を提供したバラード「惑星」、ロイ・オービソン「Oh, Pretty Woman」のカバーなど全11曲を収録。アルバムタイトルはイギリスの詩人、ジョン・ミルトンの叙事詩「失楽園」が由来となっており、神話から着想を得た“ディストピア”をテーマに制作されたアルバムとなっている。

ELAIZA「失楽園」収録曲

01. AYAYAY

02. Close to you

03. etude

04. 夢街

05. Fall

06. insomnia

07. Antique

08. 愛だの恋だの

09. Oh, Pretty Woman

10. Paradise Lost

11. 惑星