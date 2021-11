V6のラストツアー「LIVE TOUR V6 groove」のファイナルが本日11月1日に千葉・幕張メッセ 幕張イベントホールで開催された。

V6として最後のライブは最新アルバム「STEP」の収録曲「雨」でスタート。長さ12mの6枚のタペストリーにメンバーが投影される幻想的な演出でファンを魅了した。その後もカミセン&トニセンメドレーや、1stシングル「MUSIC FOR THE PEOPLE」から4thシングル「TAKE ME HIGHER」までのユーロビートメドレーといった色褪せないパフォーマンスを披露。さらに「CHANGE THE WORLD」「愛なんだ」「WAになっておどろう」のヒット曲メドレーでは、メンバーの立つステージが高さ6.5mまでせり上がり、最上階のファンにまで間近に歌を届けた。

本編ラストではメンバーが「伝えたいことは山ほどありますが、自分たちらしく歌で届けます。僕たちからの手紙だと思って聞いてください。本当に26年間僕たちについてきてくれてありがとう」と言って、このツアーで初めて披露され音源化されていない「目を閉じれば」を歌唱。「俺たちがV6だ!」と叫んでステージを降りた。

アンコールではファンからメンバーへ贈られるメッセージカードと「ありがとう」の声が入った映像が大型スクリーンに映し出されるサプライズ演出が。「こちらこそありがとうだよ」と感謝を述べたメンバーは「95 groove」を笑顔で歌い上げ、26年の活動に幕を下ろした。

