2022年1月1日をもって営業を終了する東京都江東区のライブハウス・Zepp Tokyoのファイナルイベント「Zepp Tokyo Thanks & So Long!」が12月29~31日に開催される。

1999年3月に開業して以来、数々のライブの舞台となったZepp Tokyo。催事数は約6000公演、来場者数は約1300万人に上る。今年7月に営業終了が発表されると、アーティストや音楽ファンの間で大きな反響を呼んだ。Zepp Tokyoは最後の3日間、これまで何度もステージをにぎやかした出演者を中心に、新進気鋭のアーティストも交えたイベントを行い、有終の美を飾る。

本イベントは3日間それぞれにタイトルが付けられている。29日は「Livemasters Inc. 10th Anniversary presents “GT-Z 2021"」と題され、イベント制作会社・ライブマスターズの10周年とのコラボイベントが行われる。かつて東京・Zepp DiverCity(TOKYO)にて恒例だった年末イベント「GT」が一夜限りで復活する。この日出演するのはフレデリック、BIGMAMA、アルカラ、TOTALFAT、サイダーガール、SPiCYSOL。オープニングアクトはLymが務める。

30日のタイトルは「THE NINTH APOLLO presents "1つの目標として存在してくれたZepp Tokyoにて"」で、大阪のインディーズレーベル・THE NINTH APOLLOがイベントを主宰。出演者はMy Hair is Bad、Hump Back、ハルカミライ、SIX LOUNGE、TETORAの5組となっている。「Zepp Tokyo Thanks & So Long! FINAL」と題された31日は2組によるツーマンライブで、アーティストは後日発表される。

イープラスでは29日と30日公演のチケット一次抽選申込を11月7日まで受付中。31日公演のチケット販売は12月以降に予定されている。

Zepp Tokyo Thanks & So Long!

Zepp Tokyo Thanks & So Long! Livemasters Inc. 10th Anniversary presents "GT-Z 2021"

2021年12月29日(水)東京都 Zepp Tokyo

<出演者>

フレデリック / BIGMAMA / アルカラ / TOTALFAT / サイダーガール / SPiCYSOL

オープニングアクト:Lym

Zepp Tokyo Thanks & So Long! THE NINTH APOLLO presents "1つの目標として存在してくれたZepp Tokyoにて"

2021年12月30日(木)東京都 Zepp Tokyo

<出演者>

My Hair is Bad / Hump Back / ハルカミライ / SIX LOUNGE / TETORA

Zepp Tokyo Thanks & So Long! FINAL

2021年12月31日(金)東京都 Zepp Tokyo

<出演者>

後日発表