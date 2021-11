10月30日に新潟・朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンターでNGT48の荻野由佳の卒業コンサート「荻野由佳卒業コンサート ~私をアイドルにしてくれてありがとう~」が開催された。

コンサートのセットリストは、荻野が憧れたAKB48への感謝や、長い時間を一緒に過ごしてきたNGT48への思いを込めて作り上げたもの。「この曲ではこのメンバーに目立ってほしい」「このメンバーにはこの曲が合うはず」という彼女のこだわりが詰まったライブとなった。

これまでのアイドル活動の様子が映し出されたスクリーンの前に1人で登場した荻野は、自身にとって思い入れの強いナンバー「初日」で卒業コンサートをスタートさせた。荻野は中井りかと「おしべとめしべと夜の蝶々」を、ともにNGT48をいちから作り上げてきた盟友・西潟茉莉奈と「思い出のほとんど」を披露。西潟からの「6年半お疲れ様でした。これから先もずーっと大好きだよ」という労いの言葉に、それまで泣きそうになりながらもギリギリのところで踏みとどまってきた荻野は大粒の涙をこぼした。

「ドラフト会議」で荻野をNGT48に指名した北原里英と柏木由紀からの労いとお祝いのメッセージも流れ、いよいよ卒業コンサートは大詰め。荻野は大好きな花であるひまわりをイメージした髪飾りやイエローのドレスを身にまとい、「あなたがいてくれたから」を1人で歌い上げた。コンサート終盤ではグループを支え続けてくれた荻野への感謝のサプライズとして、メンバーが荻野のために作られた「私が一番言いたかったこと」をサプライズで披露。想定外の出来事に荻野はポカンとした表情を浮かべつつ、大きな瞳を潤ませた。

最後に披露されたのは、荻野がセンターを務めたNGT48の代表曲の1つ「世界はどこまで青空なのか?」。歌唱後、荻野はメンバー1人ひとりと言葉や抱擁を交わし、「皆さんのことがずっと大好きです。NGT48と出会ってくれてありがとう。何があってもへこたれない。また会おうね」と語って笑顔でコンサートを締めくくった。

11月8日には新潟・NGT48劇場で荻野由佳の卒業公演が行われる。

荻野由佳 スピーチ

この約6年半の中で私を応援してくださった皆さん、一度でも握手会などに参加してくださった皆さん、本当に本当にありがとうございます。

数多くの魅力あるアイドルがいる中で、NGT48を見つけてくれて、そして私を応援してくださったこと、心の底から感謝をしています。皆さんがいなかったら、本当に今の自分はまったくいないと思っています。電車に乗って、鳥のフンをかけられながら学校に通学していた高校2年生・16歳が、今こうして大きなステージで、卒業コンサートをさせていただけること、本当に本当に感謝しています。

何より、この6年半、支えてくれた家族のみんな。ママ、パパ、お兄ちゃん、弟、こしゃ(愛犬)。私をここまで育ててくれて、サポートして支えてくれて、本当にありがとうございました。決していい娘ではなかったかと思いますが、ワガママで自分勝手な私でしたが、ここまでたくさんサポートして熱く応援してくれて、一番のファンでいてくれて、本当にありがとう家族! 家族がいなかったら、私もここまで「何があってもへこたれない」って気持ちでは言ってはいられなかったと思いますので、家族のみんなには本当に一番感謝をしています。

応援してくださる皆さんはもちろん、メンバーのみんなもここまでたくさん一緒にいてくれて、いろんな思い出を一緒に作ってくれて、本当にありがとうございました。これからは、私は一番のNGT48のファンとして、みんなのオンラインおしゃべり会にも参加する予定なので……本当だよ? 嘘じゃないからね? 「おぎゆか」っていう名前が見えたら由佳だからそれ絶対! 待っててね!

なので、これからもNGT48のことを私はずっとずーっと近くで応援していきたいと思います!

皆さんも、今後とも私の大好きなNGT48をずっとずーっと愛し続けてもらえたらうれしいなと思います。

今日は改めて本当にありがとうございました。

「荻野由佳卒業コンサート ~私をアイドルにしてくれてありがとう~」2021年10月30日 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター セットリスト

01. 初日

02. 心に太陽

03. 僕の太陽

04. 少女たちよ

05. 回遊魚のキャパシティ

06. Teacher Teacher

07. ガラスのI LOVE YOU

08. Only today

09. 渚のCHERRY

10. おしべとめしべと夜の蝶々

11. 彼女になれますか?

12. 抱きしめちゃいけない

13. ファースト・ラビット

14. 思い出のほとんど

15. #好きなんだ

16. センチメンタルトレイン

17. 世界の人へ

18. スクラップ&ビルド

19. GIVE ME FIVE!

20. 君と虹と太陽と

21. 私たちのReason

22. 桜の花びらたち

<アンコール>

23. あなたがいてくれたから

24. Maxとき315号

25. アリガトウ

26. 私が一番言いたかったこと

27. 世界はどこまで青空なのか?