ITZY、日本デビューアルバムより「WANNABE -Japanese ver.-」MV公開

5人組グローバルガールズグループITZYが、2021年12月12日に日本デビューアルバム『ITz ITZY』を発売。収録曲「WANNABE -Japanese ver.-」のMVが公開された。

ITZYは、「EVERYTHING YOU WANT ITZ IN US ITZY? ITZY!」(君たちが望むもの、すべてあるよね? あるよ!)という意味が込められており、スローガンとして「All in us」を掲げている5人組グローバルガールズグループ。メンバー構成は韓国出身のイェジ、リア、リュジン、チェリョン、ユナの5人となっている。

『ITz ITZY』は、日本デビューにしてベストアルバム。デビュー、スタートの意味を込めて、「これがITZY」ということを表したタイトルになった。

本作には、12地域のiTunes音楽チャートで1位を記録し、Music Videoは 11月1日時点で2億8000万越えのデビュー曲「DALLA DALLA」や、自己最高記録であるMusic Videoの再生回数が3億8000万ビュー越えの「WANNABE」、最新曲「LOCO」など、「ICY」、「Not Shy」、「In the morning」に加え、日本語バージョン全12曲が収録される。どの楽曲もITZYが掲げている「自己肯定」のメッセージがストレートに伝わるよう日本語詞でも表現している。

さらに、「WANNABE」の日本語バージョンである「WANNABE -Japanese ver.-」のMVを公開。ITZYの日本語楽曲で、さらに日本オリジナルで撮影されたMVの公開は世界で初となっている。WANNABE色に染まった飛行機の機内でダンスを披露しており、タイトルの「WANNABE」という言葉が前面に映し出され、ITZYのキュートかつパワフルなエネルギーを感じることができる作品となった。

<リリース情報>

ITZY

日本デビューアルバム『ITz ITZY』

発売日:2021年12月22日(水)

CD

=収録曲(3形態共通)=

1. DALLA DALLA -Japanese ver.-

2. ICY -Japanese ver.-

3. WANNABE -Japanese ver.-

4. Not Shy -Japanese ver.-

5. In the morning -Japanese ver.-

6. LOCO -Japanese ver.-

7. DALLA DALLA

8. ICY

9. WANNABE

10. Not Shy

11. In the morning

12. LOCO

●初回限定盤A【CD+Photo Book 56P】

品番:WPCL-13342

価格:4950円(税込)

〇Photo Book(56P)

○スライド式BOX仕様

〇初回限定盤Aオリジナルトレーディングカード1セット[2枚]ランダム封入(全5セット)

〇IDカード1枚ランダム封入(全5種)

○応募・登録用シリアルナンバー1枚封入

●初回限定盤B 【CD+DVD】

品番:WPZL-31918/9

価格:4,180円(税込)

≪DVD収録内容≫

・「WANNABE -Japanese ver.-」Music Video

・「WANNABE -Japanese ver.-」Self-cam ver.

・「LOCO -Japanese ver.-」Music Video

・「DALLA DALLA」Music Video

・「ICY」Music Video

・「WANNABE」Music Video

・「Not Shy」Music Video

・「In the morning」Music Video

・「LOCO」Music Video

・「ITz ITZY」Jacket Shooting Making Movie

・「WANNABE -Japanese ver.-」Music Video Making Movie

・「LOCO -Japanese ver.-」Music Video Making Movie

○初回限定盤Bオリジナルトレーディングカード1枚ランダム封入(全5種)

○応募・登録用シリアルナンバー1枚封入

●通常盤【CD】

品番:WPCL-13343

価格:2,750円(税込)

○通常盤オリジナルトレーディングカード1枚ランダム封入(全5種)【初回プレスのみ】

○応募・登録用シリアルナンバー1枚封入【初回プレスのみ】

≪予約受付開始≫

https://itzyjapan.lnk.to/ITzITZY

ITZY

先行配信「WANNABE -Japanese ver.-」

配信日:2021年11月1日(月)

配信リンク:https://itzyjapan.lnk.to/WANNABE_JPver

『WHATz ITZY』

=収録曲=

1. DALLA DALLA

2. ICY

3. WANNABE

4. Not Shy

5. In the morning

配信リンク:https://itzyjapan.lnk.to/WHATzITZY

<ライブ情報>

「ITZY JAPAN DEBUT SHOWCASE ”ITz ITZY”」

2021年12月18日(土)18:00

チケット受付日程:11月1日(月)0:00~

特設サイト:https://www.itzyjapan.com/feature/showcase_special

ITZY OFFICIAL SITE:https://www.itzyjapan.com/