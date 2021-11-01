ITZY、日本デビューアルバムより「WANNABE -Japanese ver.-」MV公開

5人組グローバルガールズグループITZYが、2021年12月12日に日本デビューアルバム『ITz ITZY』を発売。収録曲「WANNABE -Japanese ver.-」のMVが公開された。
ITZYは、「EVERYTHING YOU WANT ITZ IN US ITZY? ITZY！」（君たちが望むもの、すべてあるよね？ あるよ！）という意味が込められており、スローガンとして「All in us」を掲げている5人組グローバルガールズグループ。メンバー構成は韓国出身のイェジ、リア、リュジン、チェリョン、ユナの5人となっている。
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『ITz ITZY』は、日本デビューにしてベストアルバム。デビュー、スタートの意味を込めて、「これがITZY」ということを表したタイトルになった。
本作には、12地域のiTunes音楽チャートで1位を記録し、Music Videoは 11月1日時点で2億8000万越えのデビュー曲「DALLA DALLA」や、自己最高記録であるMusic Videoの再生回数が3億8000万ビュー越えの「WANNABE」、最新曲「LOCO」など、「ICY」、「Not Shy」、「In the morning」に加え、日本語バージョン全12曲が収録される。どの楽曲もITZYが掲げている「自己肯定」のメッセージがストレートに伝わるよう日本語詞でも表現している。
さらに、「WANNABE」の日本語バージョンである「WANNABE -Japanese ver.-」のMVを公開。ITZYの日本語楽曲で、さらに日本オリジナルで撮影されたMVの公開は世界で初となっている。WANNABE色に染まった飛行機の機内でダンスを披露しており、タイトルの「WANNABE」という言葉が前面に映し出され、ITZYのキュートかつパワフルなエネルギーを感じることができる作品となった。
＜リリース情報＞
ITZY
日本デビューアルバム『ITz ITZY』
発売日：2021年12月22日（水）
CD
=収録曲（3形態共通）=
1. DALLA DALLA -Japanese ver.-
2. ICY -Japanese ver.-
3. WANNABE -Japanese ver.-
4. Not Shy -Japanese ver.-
5. In the morning -Japanese ver.-
6. LOCO -Japanese ver.-
7. DALLA DALLA
8. ICY
9. WANNABE
10. Not Shy
11. In the morning
12. LOCO
●初回限定盤A【CD＋Photo Book 56P】
品番：WPCL-13342
価格：4950円（税込）
〇Photo Book（56P）
○スライド式BOX仕様
〇初回限定盤Aオリジナルトレーディングカード1セット［2枚］ランダム封入（全5セット）
〇IDカード1枚ランダム封入（全5種）
○応募・登録用シリアルナンバー1枚封入
●初回限定盤B 【CD＋DVD】
品番：WPZL-31918/9
価格：4,180円（税込）
≪DVD収録内容≫
・「WANNABE -Japanese ver.-」Music Video
・「WANNABE -Japanese ver.-」Self-cam ver.
・「LOCO -Japanese ver.-」Music Video
・「DALLA DALLA」Music Video
・「ICY」Music Video
・「WANNABE」Music Video
・「Not Shy」Music Video
・「In the morning」Music Video
・「LOCO」Music Video
・「ITz ITZY」Jacket Shooting Making Movie
・「WANNABE -Japanese ver.-」Music Video Making Movie
・「LOCO -Japanese ver.-」Music Video Making Movie
○初回限定盤Bオリジナルトレーディングカード１枚ランダム封入（全5種）
○応募・登録用シリアルナンバー1枚封入
●通常盤【CD】
品番：WPCL-13343
価格：2,750円（税込）
○通常盤オリジナルトレーディングカード１枚ランダム封入（全5種）【初回プレスのみ】
○応募・登録用シリアルナンバー1枚封入【初回プレスのみ】
≪予約受付開始≫
https://itzyjapan.lnk.to/ITzITZY
ITZY
先行配信「WANNABE -Japanese ver.-」
配信日：2021年11月1日（月）
配信リンク：https://itzyjapan.lnk.to/WANNABE_JPver
『WHATz ITZY』
=収録曲=
1. DALLA DALLA
2. ICY
3. WANNABE
4. Not Shy
5. In the morning
配信リンク：https://itzyjapan.lnk.to/WHATzITZY
＜ライブ情報＞
「ITZY JAPAN DEBUT SHOWCASE ”ITz ITZY”」
2021年12月18日（土）18：00
チケット受付日程：11月1日（月）0：00～
特設サイト：https://www.itzyjapan.com/feature/showcase_special
ITZY OFFICIAL SITE：https://www.itzyjapan.com/