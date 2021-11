『すみっコぐらし』関連本を買ってオリジナル図書カードをゲットしよう！

KADOKAWAは、KADOKAWAが刊行している『すみっコぐらし』関連商品を対象とした「すみっコぐらしとあそぼうキャンペーン」を11月1日(月)から開催する。

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

2021年11月5日(金)には、劇場版第2弾『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』が公開予定だ。

そんな『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』の公開を記念した「すみっコぐらしとあそぼうキャンペーン」は、全国の書店で販売されているキャンペーン対象の『すみっコぐらし』商品を購入し、KADOKAWAアプリから応募すると、抽選で300名に「すみっコぐらしオリジナル図書カードNEXT(500円分)」があたるというもの。

キャンペーン対象商品は、小説のみならず遊べる商品も含む24種。なぞなぞや占いを楽しめる本や、豪華ふろくがついたムックなど、楽しい作品がもりだくさん!

『すみっコぐらし』関連商品を楽しみながら、本キャンペーンに奮って参加しよう♪

(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. (C)2021 日本すみっコぐらし協会映画部