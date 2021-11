◆「個性あふれるメンバー」「少しでも興味を持ったらチャレンジして」

西武は1日、球団公式パフォーマンスチーム『bluelegends(ブルーレジェンズ)』の2022シーズンメンバーの募集を開始した。

ブルーレジェンズはJazzやHip Hopを主体に様々なジャンルのダンスと、フラッグを使ったパフォーマンスが特徴の球団公式パフォーマンスチームで、既存メンバーも毎年オーディションに参加してメンバー選考を行っている。

今季のリーダーを務めたFuu(フウ)さんは「個性あふれるメンバーが集まっていて、それぞれ長所も短所も違うけれど、お互い高め合いながら練習出来たし、先輩・後輩関係なく意見を言い合ったり指摘し合える良い関係」と、活動を共にしたメンバーとの関係性を振り返り、振り付けなどを担当するディレクターのYuki(ユキ)さんは「個性的な特技がある方も大歓迎です!大観衆の前で踊りたい、プロ野球やライオンズが好き!など、少しでも興味を持ったらチャレンジしてもらいたい」と呼びかけた。

今年のメンバーオーディションは書類・動画の一次審査を経て、12月10日と同11日にオーディションを実施。一次審査のWebエントリー期間は11月1日から同30日までとなっている。詳細は球団公式ホームページまで。

【動画】「青炎ありがとうございました!」bluelegendsからあいさつ

