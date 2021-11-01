◆ 今季引退の3人もコーチ転身
藤本博史新監督のもとで再スタートを切るソフトバンクが1日、2022年シーズンに臨むコーチングスタッフを発表した。
ヘッドコーチには今季三軍監督を務めた森浩之コーチが2年ぶりに復帰し、今季ヘッドコーチを務めた小久保裕紀コーチが二軍監督に就任するなど、計12名が配置転換。
また、一軍打撃コーチには新たに村上隆行氏と、今季限りで現役引退した長谷川勇也氏が一軍打撃コーチに就任。同じく引退を表明した高谷裕亮氏が二軍バッテリーコーチ、元ソフトバンクで阪神で引退した中田賢一氏が三軍投手コーチに。18年に引退した城所龍磨氏の三軍打撃兼外野守備走塁コーチ就任も発表された。
なお、今回発表されたコーチングスタッフは以下のとおり。
◆ 2022年・コーチングスタッフ
※新任
▼ 一軍監督
81 藤本博史（57）
▼ ヘッドコーチ
86 森 浩之（56）
▼ 打撃コーチ
78 村上隆行（56）※
83 ⻑谷川勇也（36）※
▼ 投手コーチ
92 森山良二（58）
73 ⻫藤 学（58）
▼ 内野守備走塁コーチ
80 本多雄一（36）
▼ 外野守備走塁コーチ
93 村松有人（48）
▼ バッテリーコーチ
95 吉鶴憲治
▼ 監督付特別アドバイザー（コーチ待遇）
71 金 星根（78）※
▼ 二軍監督
90 小久保裕紀（50）
▼ 二軍投手コーチ
82 田之上慶三郎（50）
98 髙村 祐（52）
▼ 二軍打撃コーチ
88 関川浩一（52）
77 吉本 亮（41）
▼ 二軍内野守備走塁コーチ
74 松山秀明（54）
▼ 二軍外野守備走塁コーチ
87 井出⻯也（50）
▼ 二軍バッテリーコーチ
84 髙谷裕亮（39）※
▼ 三軍監督
76 小川 史（61）
▼ 三軍投手コーチ
72 若田部健一（52）
94 中田賢一（39）※
▼ 三軍打撃コーチ
75 大道典良（52）
▼ 三軍内野守備走塁コーチ
97 笹川 隆（41）
▼ 三軍打撃兼外野守備走塁コーチ
96 城所龍磨（36）※
▼ 三軍バッテリーコーチ
85 的山哲也（51）
▼ リハビリ担当コーチ
91 佐久本昌広（47）