◆ 今季引退の3人もコーチ転身

藤本博史新監督のもとで再スタートを切るソフトバンクが1日、2022年シーズンに臨むコーチングスタッフを発表した。

ヘッドコーチには今季三軍監督を務めた森浩之コーチが2年ぶりに復帰し、今季ヘッドコーチを務めた小久保裕紀コーチが二軍監督に就任するなど、計12名が配置転換。

また、一軍打撃コーチには新たに村上隆行氏と、今季限りで現役引退した長谷川勇也氏が一軍打撃コーチに就任。同じく引退を表明した高谷裕亮氏が二軍バッテリーコーチ、元ソフトバンクで阪神で引退した中田賢一氏が三軍投手コーチに。18年に引退した城所龍磨氏の三軍打撃兼外野守備走塁コーチ就任も発表された。

なお、今回発表されたコーチングスタッフは以下のとおり。

◆ 2022年・コーチングスタッフ

※新任

▼ 一軍監督

81 藤本博史（57）

▼ ヘッドコーチ

86 森 浩之（56）

▼ 打撃コーチ

78 村上隆行（56）※

83 ⻑谷川勇也（36）※

▼ 投手コーチ

92 森山良二（58）

73 ⻫藤 学（58）

▼ 内野守備走塁コーチ

80 本多雄一（36）

▼ 外野守備走塁コーチ

93 村松有人（48）

▼ バッテリーコーチ

95 吉鶴憲治

▼ 監督付特別アドバイザー（コーチ待遇）

71 金 星根（78）※

▼ 二軍監督

90 小久保裕紀（50）

▼ 二軍投手コーチ

82 田之上慶三郎（50）

98 髙村 祐（52）

▼ 二軍打撃コーチ

88 関川浩一（52）

77 吉本 亮（41）

▼ 二軍内野守備走塁コーチ

74 松山秀明（54）

▼ 二軍外野守備走塁コーチ

87 井出⻯也（50）

▼ 二軍バッテリーコーチ

84 髙谷裕亮（39）※

▼ 三軍監督

76 小川 史（61）

▼ 三軍投手コーチ

72 若田部健一（52）

94 中田賢一（39）※

▼ 三軍打撃コーチ

75 大道典良（52）

▼ 三軍内野守備走塁コーチ

97 笹川 隆（41）

▼ 三軍打撃兼外野守備走塁コーチ

96 城所龍磨（36）※

▼ 三軍バッテリーコーチ

85 的山哲也（51）

▼ リハビリ担当コーチ

91 佐久本昌広（47）