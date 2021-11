DFBポカール3回戦(ラウンド16)の組み合わせ抽選会が10月31日に行われた。

MF原口元気とMF遠藤渓太が所属するウニオン・ベルリンはヘルタ・ベルリンと、FW浅野拓磨が所属するボーフムはマインツとの対戦がそれぞれ決定。DF室屋成が所属するブンデスリーガ2部のハノーファーは、2回戦でバイエルンを5-0で下したボルシアMGと当たることが決まった。

また、前回王者のドルトムントは2部で現在首位に立つザンクト・パウリと対戦。そのほか、2部のカールスルーエと3部の1860ミュンヘンの対決が実現している。

なお、ラウンド16は来年1月18日、19日に開催される。

■DFBポカール準々決勝の組み合わせ

ホッフェンハイム vs フライブルク

ヘルタ・ベルリン vs ウニオン・ベルリン

ボーフム vs マインツ

ザンクト・パウリ(2部) vs ドルトムント

ハノーファー(2部) vs ボルシアMG

ケルン vs ハンブルガーSV(2部)

ライプツィヒ vs ハンザ・ロストック(2部)

1860ミュンヘン(3部) vs カールスルーエ(2部)