村上春樹「僕の思い違いだったんです」“小説の仕掛け”を明かす

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMの特別番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。10月31日(日)の放送は、「村上RADIO Music in MURAKAMI ~村上作品に出てくる音楽2~」と題して、8月に放送した特集の第2弾をオンエア。全国から寄せられた「村上春樹の小説に出てくる音楽」のリクエストに応えて、村上さんが執筆した当時の話を思い出しながら解説していきました。この記事では、村上さんの長編小説『国境の南、太陽の西』『スプートニクの恋人』『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』ついてお話された概要をお届けします。次は、『国境の南、太陽の西』に出てくるナット・キング・コールが歌う「国境の南」です。よくある佐藤(東京都 40代 女性)「本当に存在する曲なのだろうか?」と検索をかけてしまいました。果たして、ナット・キング・コールの「国境の南」をリクエストする方はいるでしょうか? そんなところも楽しみにしています。ナット・キング・コールが歌う「国境の南」……実はそんなレコードは存在しないんです。僕は子どもの頃に耳にした記憶があって、小説のなかに自然に出しちゃったんですけど、調べてみたらそんなものは存在しなかった。僕の思い違いだったんです、しっかりと。でもまあ、それも小説の仕掛けみたいで面白いかも知れないと思ってそのままにしておきました。レコードを探し回った方がおられたら、申し訳ないとは思うんですが……すみません。「国境の南」(South Of The Border)、今日はメル・トーメの歌で聴いてください。『Ole Torme』っていうアルバムに入っているんですが、このレコード、とてもいいです。副題は「メル・トーメ、国境の南に行く」。……僕らは昔のようにソファーに並んで座って、ナット・キング・コールのレコードをターンテーブルに載せた。ストーブの火が赤く燃えて、それがブランディー・グラスに映っていた。島本さんは両脚をソファーの上にあげ、腰の下に折り込むようにして座っていた。そして片手を背もたれに載せ、片手を膝の上に置いていた。昔と同じだ。あの頃の彼女はたぶんあまり脚を見られたくなかったのだ。そしてその習慣が、手術で脚を治した今でもまだ残っているのだ。ナット・キング・コールは『国境の南』を歌っていた。その曲を聴くのは本当に久しぶりだった。「実を言うと、子供の頃この曲を聴きながら、僕は国境の南にはいったい何があるんだろうといつも不思議に思っていたんだ」と僕は言った。「私もよ」と島本さんは言った。(『国境の南、太陽の西』より)次は、『スプートニクの恋人』のなかの一節です。『スプートニクの恋人』は、1999年に刊行された僕のいわゆる「中編小説」です。すみれちゃんっていう女の子が「僕」は好きなんだけど、彼女は年上の女性に激しく恋をしてしまう……という話でした。「ねえ」とすみれは言った。「うん?」「もし私がレズビアンになっちゃったとしても、今までどおりお友だちでいてくれる?」「たとえ君がレズビアンになったとしても、それとこれとはまた別の話だ。君のいない僕の生活は、『マック・ザ・ナイフ』の入っていない『ベスト・オブ・ボビー・ダーリン』みたいなものだ」すみれは目を細めて僕の顔を見た。「比喩のディテイルがもうひとつよく理解できないんだけど、それはつまりすごくさびしいっていうことなの?」「だいたいそういうことになるかな」と僕は言った。(『スプートニクの恋人』より)今日のクロージング音楽は、ラザール・ベルマンの演奏するリスト「ル・マル・デュ・ペイ」(Le Mal du Pays)です。ピアノ曲集「巡礼の年」のなかの1曲。『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』という小説のなかで、この曲は大事な役を果たしています。この曲には思いのほかたくさんのリクエストをいただきました。最後におかけします。(三重県 30歳 女性)人を許し、受け入れ、新しい自分になるには、つくるのようにぎりぎりの戦いを越えなければならない。村上さんとこの曲を聴いたら、戦いの先にある希望をしっかりと感じ取って、また戦場に戻れる気がします。今回は「今日の言葉」はありません。かわりに小説のなかの文章を読みます。過ぎ去った時間が鋭く尖った長い串となって、彼の心臓を刺し貫いた。無音の銀色の痛みがやってきて、背骨を凍てついた氷の柱に変えた。その痛みはいつまでも同じ強さでそこに留まっていた。彼は息を止め、目を堅く閉じてじっと痛みに耐えた。アルフレート・ブレンデルは端正な演奏を続けていた。曲集は「第一年・スイス」から「第二年・イタリア」へと移った。そのとき彼はようやくすべてを受け入れることができた。魂のいちばん底の部分で多崎つくるは理解した。人の心と人の心は調和だけで結びついているのではない。それはむしろ傷と傷によって深く結びついているのだ。痛みと痛みによって、脆さと脆さによって繋がっているのだ。悲痛な叫びを含まない静けさはなく、血を地面に流さない赦しはなく、痛切な喪失を通り抜けない受容はない。それが真の調和の根底にあるものなのだ。(『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』より)今夜は、僕の小説に出てくる音楽をいろいろおかけしました。音楽を聴いて、また本を読み返したくなったという方がいらっしゃったとしたら、とても嬉しいです。読み返してください。それでは。