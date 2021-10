TVアニメ「失格紋の最強賢者」の最新PVが公開に。同PV内で、アニメが2022年1月よりTOKYO MX、BS11、サンテレビで放送されることが発表された。

アニメ「失格紋の最強賢者」は、進行諸島によるライトノベル「失格紋の最強賢者~世界最強の賢者が更に強くなるために転生しました~」が原作の“異世界紋章ファンタジー”。世界最強の魔法使いと謳われながらも、生まれ持った紋章の性能に限界を感じていた賢者・ガイアスが、さらなる強さを求めて遥か未来の世界に転生し、「失格紋」と呼ばれる「魔法戦闘に最適な紋章」とマティアスという名を手に入れ、世界の常識を打ち壊していくさまが描かれる。

今回の発表に合わせ、オープニング主題歌はfripSideによる「Leap of faith」、エンディング主題歌は中島由貴による「Day of Bright Sunshine」であることも明らかに。最新PVでは、オープニング主題歌「Leap of faith」を聞くことができる。

さらに公式Twitterでは最新PVの公開を記念し、Amazonギフト券1000円分が抽選で50人に当たるキャンペーンを開催。アニメ「失格紋の最強賢者」の公式Twitterアカウント(@shikkakumon_PR)をフォローし、該当のツイートをリツイートすることで応募が完了となる。応募期間は本日10月31日から11月7日23時59分まで。

なお「失格紋の最強賢者」のアニメーション制作は、J.C.STAFFが担当。ガイアスが転生した姿であるマティアス=ヒルデスハイマー役を玉城仁菜、ルリイ=アーベントロート役を鈴代紗弓、アルマ=レプシウス役を白石晴香、イリス役を井澤詩織が演じる。

