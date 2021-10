村上春樹、ヤクルト優勝を祝福「どこまでも予測がつかないチーム」自身のラジオ番組で語る

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMの特別番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。10月31日(日)の放送は、「村上RADIO Music in MURAKAMI ~村上作品に出てくる音楽2~」と題して、8月に放送した特集の第2弾をオンエア。全国から寄せられた「村上春樹の小説に出てくる音楽」のリクエストに応えて、村上さんが執筆した当時の話を思い出しながら解説していきました。この記事では、オープニングトークと、村上さんの長編小説『ダンス・ダンス・ダンス』についてお話された概要をお届けします。こんばんは、村上春樹です。村上RADIO、今日は「村上春樹の書いた小説のなかに出てくる音楽」特集の第2夜です。1回目は8月にやったんですが、一度ではとても紹介しきれなかったので2度に分けました。なんか上下巻の本みたいですね。今日が上下の下です。さて、僕の応援するヤクルトスワローズがとうとうリーグ優勝しました。おめでとうございます。僕はシーズンが始まる前、今年もどうせ最下位だろうと予測していたんですが、見事に外れてしまいました。スワローズ、どこまでも予測がつかないチームなんです。優勝したなんてまだ実感が湧かないというか、きつねにつままれたような気分です。はっと目が覚めたらタイガースが優勝してたりしてね、困ります。(46歳 女性 東京都)夏の終わりの暑い夕方、秋刀魚を焼きながら、ラジオを聴いていました。ラジオがよく聴こえるように換気扇を止めていたので、台所はモクモクしていました。皆さん、コメントも興味深く素敵で、リクエストも「そうそうその曲、印象的ですよね」と思うものばかりでした。同じ作品を読んで、同じ気持ちになる人が、この空の下にいると思うと、なんだか力が湧きますね。今日も、みなさんからのリクエスト・メールを紹介しながら聴いていきます。あなたの聴きたい曲がかかりますでしょうか?(大阪府 60代 会社員 男性)『ダンス・ダンス・ダンス』でレンタカーのなかで、カセットテープから流れるローリング・ストーンズの楽曲「ゴーイン・トゥー・ア・ゴーゴー」に合わせて歌うシーンが、今でもずっと印象的で好きです。「ゴーイン・トゥー・ア・ゴーゴー」、懐かしいなあ。いいですよ、かけましょう……とうちのレコード棚を探してみたんだけど、見当たりませんでした。でもよく考えたら、それもそのはず、僕が持っていたのはカセットテープでした。この小説を書いたときはイタリアに住んでいて、ラジカセとウォークマンしか持っていなかったんです。だから、もっぱらカセットテープで音楽を聴いていました。ほんとはローマで買ったカセットテープでこの曲をかけたいんですけど、残念ながらどっかにいっちゃったので、今日はCDで聴いてください。「Going To A Go-Go」、ストーンズ、かっこいいです。僕はスーツケースをかつぎあげてトランクに放り込み、雪の降りしきる道路をゆっくりと何処にいくともなく車を走らせた。ユキはショルダー・バッグの中からカセットテープを出して、カー・ステレオに入れ、スイッチを押した。……ストーンズが「ゴーイン・トゥー・ア・ゴーゴー」を歌った。「この曲知ってる」と僕は言った。「昔ミラクルズが歌ったんだ。スモーキー・ロビンソンとミラクルズ。僕が十五か十六の頃」「へえ」とユキは興味なさそうに言った。「ゴオイン・トゥ・ア・ゴッゴ」と僕も曲にあわせて歌った。(『ダンス・ダンス・ダンス』より)それからリクエストはなかったんだけど、ついでにというか、黒人ドゥワップ・グループ、The Dellsの歌う「ダンス・ダンス・ダンス」も聴いてください。多くの人は、この小説のタイトルはビーチボーイズの曲からとったと思われているみたいだけど、実はこのデルズの「ダンス・ダンス・ダンス」からとりました。これもカセットテープに入れたものをよく聴いていて、すっかり気に入って、本のタイトルにしちゃいました。これはアナログLPで聴いてください。<番組概要>番組名:村上RADIO Music in MURAKAMI~村上作品に出てくる音楽2~放送局:TOKYO FM/JFN全国38局フルネット放送日時:10月31日(日)19:00~19:55(※放送日時が異なる局があります)パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/