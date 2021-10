30日と31日にYogibo WEリーグ第7節が各地で行われた。

ここまで開幕5連勝中で首位に立つINAC神戸レオネッサは、未だ勝利のないちふれASエルフェン埼玉と対戦。24分にMF成宮唯のゴールでリードを奪った神戸は、その後はGK山下杏也加の好セーブもあり失点を許さず。結局試合は0-1で終了し、I神戸は開幕からの連勝と無失点を継続した。

前節初黒星を喫した3位の三菱重工浦和レッズレディースは、アウェイで6位のジェフユナイテッド市原・千葉レディースと対戦。開始3分に千葉のMF田中真理子に先制ゴールを許すと、42分にはFW大澤春花が追加点を記録して前半を終える。迎えた後半、浦和はFW菅澤優衣香のゴールで1点を返したものの、反撃もここまで。2-1で千葉が勝利を収め、敗れた浦和は2連敗を喫した。

10位の大宮アルディージャVENTUSと9位のAC長野パルセイロ・レディースが激突した一戦は、長野が前半に2点のリードを奪いハーフタイムを迎える。後半は大宮Vも76分にFW井上綾香のゴールで1点を返すが、AC長野はその5分後にDF五嶋京香がゴール。結局試合は1-3で、アウェイのAC長野が勝利を収めた。

アルビレックス新潟レディースをホームに迎えた日テレ・東京ヴェルディベレーザは、開始12分にオウンゴールで先制し前半を終える。迎えた後半、両チームともスコアが動かせない時間が続くと、東京NBは72分にFW小林里歌子のゴールでリードを2点に広げた。試合はそのまま2-0で終了し、勝利した東京NBは、浦和と今節試合のなかったマイナビ仙台レディースを抜き2位に浮上している。

サンフレッチェ広島レジーナとノジマステラ神奈川相模原の一戦は、スコアレスドローに終わった。

第7節の試合結果と順位表、また第8節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

ちふれASエルフェン埼玉 0-1 INAC神戸レオネッサ

ジェフユナイテッド市原・千葉レディース 2-1 三菱重工浦和レッズレディース

サンフレッチェ広島レジーナ 0-0 ノジマステラ神奈川相模原

大宮アルディージャVENTUS 1-3 AC長野パルセイロ・レディース

日テレ・東京ヴェルディベレーザ 2-0 アルビレックス新潟レディース

WE ACTION DAY:マイナビ仙台レディース

■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 I神戸(18/+12)

2位 東京NB(13/+8)

3位 マイ仙台(12/+8)

4位 浦和(12/+6)

5位 千葉L(8/−2)

5位 AC長野(8/−2)

7位 S広島R(8/−3)

8位 N相模原(6/−2)

9位 新潟L(5/−6)

10位 大宮V(5/−7)

11位 EL埼玉(1/−12)

■次節の対戦カード

▼11月6日(土)

13:00 マイ仙台 vs N東京B

13:00 N相模原 vs 大宮V

14:00 新潟L vs 千葉L

▼11月7日(日)

14:00 浦和 vs I神戸

14:00 EL埼玉 vs AC長野

WE ACTION DAY:S広島R