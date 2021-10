堂本剛が「この曲を聴いて本当に救われた…」と語る「人生の1曲」は？

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。10月のゲストには、KinKi Kidsの堂本剛さんが登場。10月24日(日)の放送では、堂本さんの「人生の1曲」について語りました。毎回、番組の最後にゲストに挙げてもらっている「人生の1曲」。前回の放送 で、ファンクに傾倒していったきっかけについて語ってくれた堂本さんは、迷うことなくSly & the Family Stone(スライ&ザ・ファミリー・ストーン)の「Everybody Is a Star」をセレクト。「『ファンクバンドで、ファンクミュージックをやりたい!』とか『カッコいい!』って思わせてくれて、衝動を受けた1曲。もう、『みんなスターだよ!』っていう感じのファンクミュージックっていうか、本当にやわらかい楽曲です。アッパーな曲ではないんですけど、この曲を聴いて、本当にすごく癒やされたというか、救われたというか。『こんなふうに、誰に対しても優しい日常が広がればいいのにな……』みたいな曲です。太陽がふわっと当たっていくようなサウンドで、この曲を聴きながらちょっと救われた時間が幾度となくありまして。こちらを選ばせていただきました」と選曲理由を語り、「Everybody Is a Star」をオンエアしました。<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/