ODD Foot Works、新木場USEN STUDIO COAST公演ダイジェスト映像公開

ODD Foot Worksが、2021年9月9日に新木場USEN STUDIO COASTにて開催した単独公演のダイジェスト映像を公開した。
本公演はサポートメンバーにYohji Igarashi（DJ）、勢喜遊（Dr／King Gnu）、Taishi Sato（MPC）を迎えたODD Foot Works初の6人編成で臨んだライブ。映像ディレクター・串田匠が撮影と編集でを担当した。
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さらに、2021年12月15日に大阪・梅田CLUB QUATTROにて、12月22日（水）に東京・恵比寿LIQUIDROOMにて開催する単独公演のオフィシャル先行の最終受付もスタートしている。
＜ライブ情報＞
「ODD OR ALIVE IN OSAKA」
2021年12月15日（水）大阪・梅田CLUB QUATTRO
act：ODD Foot Works
料金：前売 4500円（税込・1ドリンクオーダー）
時間：OPEN 18:15 / START 19:00
「ODD OR ALIVE IN TOKYO」
2021年12月22日（水）東京・恵比寿LIQUIDROOM
act：ODD Foot Works
料金：前売 4500円（税込・1ドリンクオーダー）
時間：OPEN 18:15 / START 19:00
チケット一般発売 11月13日（土）〜
【オフィシャルサイト先行第二弾（抽選）】
イープラス受付期間：10月29（金）20:00〜11月7日（日）23:00
受付URL：https://eplus.jp/oddfootworks-hp/
枚数制限：お1人様1公演につき4枚まで
発券開始：各公演日3日前
※受付には、チケット販売会社ｅ＋のプレオーダーシステム（抽選制）を利用いたします。
※お申込み時、ｅ＋（イープラス）の会員登録（無料）が必要になります。
※必ず注意事項に同意の上、お申込みください。
ODD Foot Works 公式HP：https://oddfootworks.com/