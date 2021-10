『リラックマ』サクマドロップスとの限定デザイン缶やグッズが発売！

サンエックスは、サクマ製菓が製造販売する「サクマドロップス」と「リラックマ」がコラボレーションし、2021年11月6日(土)より一部店舗にて限定商品を発売することを発表した。

サンエックスの人気キャラクター・リラックマは、コンドウアキの原案によってデザインされたキャラクター。OLのカオルさんの家に居候する着ぐるみのクマ「リラックマ」やどこからともなくやってきた「コリラックマ」、カオルさんの飼い鳥「キイロイトリ」、コリラックマの友達「チャイロイコグマ」といったゆるかわなキャラクターたちが人気だ。

この度、そんなリラックマとコラボした「サクマドロップス」が、ロフトとリラックマストア全店にて定発売が決定! カラフルなドロップをぎゅっとして幸せそうなリラックマたちがデザインされた、特別なサクマドロップス缶が登場する。

また、ロフトとリラックマストアにてサクマドロップス×リラックマコラボ商品を含むリラックマ商品を1000円以上(税込)購入の方に、先着で「オリジナルステッカー」がプレゼントされる。ステッカーは全部で2種類、どちらがもらえるかはお楽しみ♪

さらに、ロフト、サンエックスネットショップ、リラックマ友の会Official Fan Clubでは、「喫茶リラックマ×サクマドロップス」デザイングッズを11月6日(土)より発売。今回は特別に数量限定で、リラックマ友の会Official Fan Club『リラックマ友の会ショッピング』でも販売される。

この機会に、「リラックマ×サクマドロップス」のキュートなコラボアイテムをゲットしよう♪

