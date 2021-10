【ワールドシリーズ第4戦】

○ ブレーブス 3 - 2 アストロズ ●

<現地時間10月30日 ミトゥルイスト・パーク>

ブレーブス(ナ・リーグ王者/東地区1位)対アストロズ(ア・リーグ王者/西地区1位)のワールドシリーズ第4戦が30日(日本時間31日)に行われ、逆転勝ちで同シリーズの対戦成績を3勝1敗としたブレーブスが26年ぶりのワールドシリーズ制覇に王手をかけた。

ブレーブスは2点を追う6回、4番・ライリーの左前適時打で1点差。7回は8番・スワンソンが右越えソロを放ち2-2の同点に追いついた。さらに本拠地ファンの興奮冷めやらぬ中、続く代打・ソレアが今シリーズ2本塁打目となる一発を左翼へ。終盤の2者連続アーチで3-2と試合をひっくり返した。

投げては2番手のライトが4回2/3を1失点に抑える好投。6回以降は盤石のリリーフ陣が無失点でつなぎ、9回を締めたスミスは今ポストシーズン6セーブ目を記録した。

アストロズは1番・アルトゥーベのポストシーズン通算23本塁打目となる中越えソロなどで2点を先取。しかし、6回以降にリリーフ陣が失点を重ね、今シリーズ通算1勝3敗で崖っぷちに立たされた。

【動画】アトランタは狂喜乱舞!2者連発でブレーブスがWS制覇に王手

THIS GAME IS TIED!

Dansby Swanson goes DEEP! #BattleATL pic.twitter.com/IUdavh9dg8— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 31, 2021

BACK TO BACK JACKS!

BRAVES TAKE THE LEAD IN GAME 4!! pic.twitter.com/PxS5zCuh69— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 31, 2021