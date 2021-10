カラバオ・カップ(イングランドリーグ杯)準々決勝の組み合わせ抽選が30日に行われた。

MF南野拓実が所属するリヴァプールは、レスターと対戦する。なお、南野は今季のリーグ杯で2試合に出場し、3ゴールを挙げている。

4回戦で4連覇中の王者マンチェスター・Cを下したウェストハムは、昨季のファイナリストであるトッテナムと対戦。チェルシーとブレントフォードのウェストロンドン・ダービーも実現した。

また、DF冨安健洋が所属するアーセナルは、プレミアリーグ以外で唯一の生き残りとなっているサンダーランド(3部)と対戦する。

カラバオ杯準々決勝の対戦カードは以下の通り。なお、試合は2021年12月20日の週に行われる。

トッテナム vs ウェストハム

アーセナル vs サンダーランド

ブレントフォード vs チェルシー

リヴァプール vs レスター