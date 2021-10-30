阪神・マルテ (C) Kyodo News

◆ 11月6日に1stステージが開幕

　10月30日にパ・リーグの全日程が終了。2021年のペナントレースもセ・リーグの1試合（ヤクルト－広島）を残すのみとなり、11月6日（土）からは、いよいよクライマックス・シリーズ（CS）の1stステージがスタートする。

　セ・リーグは2年ぶりのCS開催となり、今年の1stステージは2位・阪神と3位・巨人による甲子園での“伝統の一戦”となった。一方のパ・リーグも1stステージは2年ぶり。こちらはマジックを点灯させながら優勝を逃したロッテが本拠地・ZOZOマリンで楽天を迎え撃つ。

　劇アツの“超短期決戦”を制して日本シリーズに駒を進めるのは！？ ここでは、地上波、BS、CS、ネット等の放送スケジュールを記載し、随時更新していきます。

【セパCSの試合日程＆放送予定】

＜1stステージ＞

▼ 11月6日（土）

阪　神 － 巨　人（甲子園／14:00）

・読売テレビ

・スカイA（解説：濱中治／実況：中井雅之）

・DAZN

・虎テレ

・ジャイアンツLIVEストリーム

ロッテ － 楽　天（ZOZOマリン／14:00）

・千葉テレビ

・仙台放送

・NHK-BS

・日テレNEW24（解説:黒木知宏／実況:吉田伸男）

・DAZN

・パ・リーグTV

・Rakuten TV

・ベースボールLIVE

▼ 11月7日（日）

阪　神 － 巨　人（甲子園／14:00）

・読売テレビ

・GAORA（解説：川相昌弘/実況：寺西裕一｜副音声解説：建山義紀、井端弘和）

・DAZN

・虎テレ

・ジャイアンツLIVEストリーム

ロッテ － 楽　天（ZOZOマリン／14:00）

・仙台放送

・NHK-BS

・日テレNEW24（解説:薮田安彦／実況:吉田伸男）

・DAZN

・パ・リーグTV

・Rakuten TV

・ベースボールLIVE

▼ 11月8日（月）

阪　神 － 巨　人（甲子園／18:00）

・関西テレビ

・GAORA（解説：高代延博／実況：中井雅之｜副音声解説：井川慶）

・DAZN

・虎テレ

・ジャイアンツLIVEストリーム

ロッテ － 楽　天（ZOZOマリン／18:00）

・NHK-BS

・日テレNEW24（実況:清水久嗣／実況:吉田伸男）

・DAZN

・パ・リーグTV

・Rakuten TV

・ベースボールLIVE

＜ファイナルステージ＞

▼ 11月10日（水）

ヤクルト － セCS1st勝者（神宮／18:00）

・BS朝日

・フジテレビONE

・DAZN

オリックス － パCS1st勝者（京セラD大阪／18:00）

・J SPORTS 3

・DAZN

・パ・リーグTV

・Rakuten TV

・ベースボールLIVE

▼ 11月11日（木）

ヤクルト － セCS1st勝者（神宮／18:00）

・BSフジ

・フジテレビONE

・DAZN

オリックス － パCS1st勝者（京セラD大阪／18:00）

・J SPORTS 3

・DAZN

・パ・リーグTV

・Rakuten TV

・ベースボールLIVE

▼ 11月12日（金）

ヤクルト － セCS1st勝者（神宮／18:00）

・フジテレビ＜※BSフジで放送の場合は無し＞

・BSフジ＜※地上波フジテレビで放送の場合は無し＞

・フジテレビONE

・DAZN

オリックス － パCS1st勝者（京セラD大阪／18:00）

・J SPORTS 3

・DAZN

・パ・リーグTV

・Rakuten TV

・ベースボールLIVE

▼ 11月13日（土）

ヤクルト － セCS1st勝者（神宮／18:00）

・フジテレビ＜※BSフジで放送の場合は無し＞

・BSフジ＜※地上波フジテレビで放送の場合は無し＞

・フジテレビONE

・DAZN

オリックス － パCS1st勝者（京セラD大阪／18:00）

・J SPORTS 3

・DAZN

・パ・リーグTV

・Rakuten TV

・ベースボールLIVE

▼ 11月14日（日）

ヤクルト － セCS1st勝者（神宮／18:00）

・フジテレビ＜※BSフジで放送の場合は無し＞

・BSフジ＜※地上波フジテレビで放送の場合は無し＞

・フジテレビONE

・DAZN

オリックス － パCS1st勝者（京セラD大阪／18:00）

・J SPORTS 3

・DAZN

・パ・リーグTV

・Rakuten TV

・ベースボールLIVE

▼ 11月15日（月）

ヤクルト － セCS1st勝者（神宮／18:00）

・フジテレビ＜※BSフジで放送の場合は無し＞

・BSフジ＜※地上波フジテレビで放送の場合は無し＞

・フジテレビONE

・DAZN

オリックス － パCS1st勝者（京セラD大阪／18:00）

・J SPORTS 3

・DAZN

・パ・リーグTV

・Rakuten TV

・ベースボールLIVE