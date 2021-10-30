◆ 11月6日に1stステージが開幕
10月30日にパ・リーグの全日程が終了。2021年のペナントレースもセ・リーグの1試合（ヤクルト－広島）を残すのみとなり、11月6日（土）からは、いよいよクライマックス・シリーズ（CS）の1stステージがスタートする。
セ・リーグは2年ぶりのCS開催となり、今年の1stステージは2位・阪神と3位・巨人による甲子園での“伝統の一戦”となった。一方のパ・リーグも1stステージは2年ぶり。こちらはマジックを点灯させながら優勝を逃したロッテが本拠地・ZOZOマリンで楽天を迎え撃つ。
劇アツの“超短期決戦”を制して日本シリーズに駒を進めるのは！？ ここでは、地上波、BS、CS、ネット等の放送スケジュールを記載し、随時更新していきます。
【セパCSの試合日程＆放送予定】
＜1stステージ＞
▼ 11月6日（土）
阪 神 － 巨 人（甲子園／14:00）
・読売テレビ
・スカイA（解説：濱中治／実況：中井雅之）
・DAZN
・虎テレ
・ジャイアンツLIVEストリーム
ロッテ － 楽 天（ZOZOマリン／14:00）
・千葉テレビ
・仙台放送
・NHK-BS
・日テレNEW24（解説:黒木知宏／実況:吉田伸男）
・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
▼ 11月7日（日）
阪 神 － 巨 人（甲子園／14:00）
・読売テレビ
・GAORA（解説：川相昌弘/実況：寺西裕一｜副音声解説：建山義紀、井端弘和）
・DAZN
・虎テレ
・ジャイアンツLIVEストリーム
ロッテ － 楽 天（ZOZOマリン／14:00）
・仙台放送
・NHK-BS
・日テレNEW24（解説:薮田安彦／実況:吉田伸男）
・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
▼ 11月8日（月）
阪 神 － 巨 人（甲子園／18:00）
・関西テレビ
・GAORA（解説：高代延博／実況：中井雅之｜副音声解説：井川慶）
・DAZN
・虎テレ
・ジャイアンツLIVEストリーム
ロッテ － 楽 天（ZOZOマリン／18:00）
・NHK-BS
・日テレNEW24（実況:清水久嗣／実況:吉田伸男）
・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
＜ファイナルステージ＞
▼ 11月10日（水）
ヤクルト － セCS1st勝者（神宮／18:00）
・BS朝日
・フジテレビONE
・DAZN
オリックス － パCS1st勝者（京セラD大阪／18:00）
・J SPORTS 3
・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
▼ 11月11日（木）
ヤクルト － セCS1st勝者（神宮／18:00）
・BSフジ
・フジテレビONE
・DAZN
オリックス － パCS1st勝者（京セラD大阪／18:00）
・J SPORTS 3
・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
▼ 11月12日（金）
ヤクルト － セCS1st勝者（神宮／18:00）
・フジテレビ＜※BSフジで放送の場合は無し＞
・BSフジ＜※地上波フジテレビで放送の場合は無し＞
・フジテレビONE
・DAZN
オリックス － パCS1st勝者（京セラD大阪／18:00）
・J SPORTS 3
・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
▼ 11月13日（土）
ヤクルト － セCS1st勝者（神宮／18:00）
・フジテレビ＜※BSフジで放送の場合は無し＞
・BSフジ＜※地上波フジテレビで放送の場合は無し＞
・フジテレビONE
・DAZN
オリックス － パCS1st勝者（京セラD大阪／18:00）
・J SPORTS 3
・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
▼ 11月14日（日）
ヤクルト － セCS1st勝者（神宮／18:00）
・フジテレビ＜※BSフジで放送の場合は無し＞
・BSフジ＜※地上波フジテレビで放送の場合は無し＞
・フジテレビONE
・DAZN
オリックス － パCS1st勝者（京セラD大阪／18:00）
・J SPORTS 3
・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE
▼ 11月15日（月）
ヤクルト － セCS1st勝者（神宮／18:00）
・フジテレビ＜※BSフジで放送の場合は無し＞
・BSフジ＜※地上波フジテレビで放送の場合は無し＞
・フジテレビONE
・DAZN
オリックス － パCS1st勝者（京セラD大阪／18:00）
・J SPORTS 3
・DAZN
・パ・リーグTV
・Rakuten TV
・ベースボールLIVE