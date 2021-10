LiSA『ソードアート・オンライン』テーマソング全8曲それぞれの思い

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。主題歌を担当する映画『劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア』の公開を機に、いままで関わってきた『ソードアート・オンライン』のテーマソング全8曲を振り返りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」10月27日(水)放送分)LiSA:私が主題歌「往け」を歌う「劇場版 ソードアート・オンライン -プログレッシブ- 星なき夜のアリア」がいよいよ10月30日に劇場公開となります!実はYouTubeで「『ソードアート・オンライン』主題歌 MUSiC CLiP集」も公開になっているのですが……改めて今夜は、私LiSAが歌う歴代のソードアート・オンライン主題歌を振り返っていきたいと思います!LiSA:いや〜……映像がいろいろ思い浮かびますね〜。この曲は海外でもたくさん歌ってきたんですけど、海外でもみんなが大合唱してくれるんですね。だから本当に国境を超えて『ソードアート・オンライン』が、そして「crossing field」が、たくさん愛されてきたなぁと実感しています。ありがとうございます!LiSA:この楽曲は、すごく冒険を意識したテーマになっていますね。そのころ私は、修学旅行という、ファンの方と一緒に旅行するというイベントを毎年ハロウィンにやっていたんです。そこで1人で遊びにきてくれたみんなが仲間とどんどん友達になっていく姿を見て、「あー、この時間が永遠に続くといいなー」ってすごく思っていました。そんな気持ちも込めて、自分自身もみんなと一緒にずっと遊んでいられるといいなぁと思って、この楽曲を作りました。LiSA:いやー……これだけ聴いても泣きそうになる(笑)。この楽曲は、私にとって初めてのバラードシングルでもありますね。私は、このマザーズ・ロザリオ編というシリーズが大好きなんです。アスナとユウキちゃんというお友達のお話なんですけど、すごく素直で真っ直ぐで、儚くて美しい……でもすごく温かいお話です。このお話に家族や友情の物語が入ってきたり、人を思いやる気持ちが入ってきたりして、なんか自分も『ソードアート・オンライン』の中にいるんじゃないかなって思うくらい、すごく自分の気持ちと身近になったお話でした。だから「シルシ」は、もっともっと現実味のある楽曲になった気がしますね〜。LiSA:この楽曲は、それこそ『ソードアート・オンライン』シリーズが初めて劇場版になるということで、私もすごくワクワクしていました。そしてこの楽曲は、テレビでめちゃめちゃ歌ってきたんですね(笑)。この時期は白の服で「Catch the Moment」をずっと歌っていたので、「白の服もう無いよ〜」っていうぐらい白の服着たな〜(笑)。「もう当分白いいかな〜」って思った記憶がありますね(笑)。今はライブでもアンセムのような楽曲になっております!LiSA:この曲は、後々「紅蓮華」を作ってくださったカヨコ(草野華余子)さんが作曲してくださっていて、作詞を田淵(智也)先輩、編曲を堀江晶太さんにしてもらっています。この曲の発売が2018年なんですけど、2015年ぐらいに「この曲めちゃくちゃいいから、絶対にどこかで歌わなくちゃいけない、どこかで形にしなきゃいけない!」って、カヨコさんから3年預かっていたんですよね(笑)。大事に大事に温めて、もう最高な形でお届けしたわけです!LiSA:なんか最近のように感じるんですけど、これも2018年!? もう3年前なんですね。恐ろしい〜(笑)。すごく長く続いていくアリシゼーションを最初から勢い付けていくような、最初から希望を感じてもらえるような楽曲になるといいなと思って、とても勢いのある曲を作りました。この曲は私がライブですっごい勢いで太鼓を叩いてるんですけど、それを見てみなさんが「親の仇」ってよく言いますね(笑)。すごい形相で叩いてるんでしょうね! すっごい思いを込めて叩いてるんですけど、怒ってるわけじゃないんですよ(笑)。LiSA:これもね、エンディングの映像がとても好きで……エンディングなんだけど、アリシゼーションに出てくるアリスというキャラクターがいるんですけど、アリスが頑張っている途中に彼女の葛藤も思い描けるようなエンディングテーマになっています。――ここで、『往け』をオンエアLiSA:今まで8曲も『ソードアート・オンライン』のテーマ曲を歌ってきたんですね〜……すごいですね。でもこうやってなぞって聴いていっても、「crossing field」でさえ記憶が新しいし、こんなに向き合いながら大切に作ってきたものがあって、今も物語は続いていて、私の活動も続いていて……。且つ、いつ見ても素敵だなって思えるものに出会えるのは嬉しいな、幸せだなと思っています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/