ブラジルサッカー連盟（CBF）が29日、2022FIFAワールドカップ・カタール大会南米予選に臨む23人のメンバーを発表した。
今回選出されたメンバーは以下の通りになっている。
▼GK
アリソン（リヴァプール/イングランド）
エデルソン（マンチェスター・C/イングランド）
ガブリエウ・シャペコ（グレミオ）
▼DF
ダニーロ（ユヴェントス/イタリア）
エメルソン・ロイヤル（トッテナム/イングランド）
アレックス・サンドロ（ユヴェントス/イタリア）
レナン・ロディ（アトレティコ・マドリード/スペイン）
エデル・ミリトン（レアル・マドリード/スペイン）
ルーカス・ヴェリッシモ（ベンフィカ/ポルトガル）
マルキーニョス（パリ・サンジェルマン/フランス）
チアゴ・シウヴァ（チェルシー/イングランド）
▼MF
カゼミーロ（レアル・マドリード/スペイン）
ファビーニョ（リヴァプール/イングランド）
フレッジ（マンチェスター・U/イングランド）
ジェルソン（マルセイユ/フランス）
ルーカス・パケタ（リヨン/フランス）
フィリペ・コウチーニョ（バルセロナ/スペイン）
▼FW
アントニー（アヤックス/オランダ）
ロベルト・フィルミーノ（リヴァプール/イングランド）
ガブリエウ・ジェズス（マンチェスター・C/イングランド）
マテウス・クーニャ（アトレティコ・マドリード/スペイン）
ネイマール（パリ・サンジェルマン/フランス）
ラフィーニャ（リーズ/イングランド）
ブラジル代表は11日にホームでコロンビア代表と、16日にアルゼンチン代表とアウェイで戦う。