ゴージャス＆ハッピー！　ひと味違うスヌーピーのフィギュア

メディコム・トイから全身をクリスタルでデコレートしたスヌーピーのフィギュアと、ごきげんなポーズのスヌーピーのフィギュアが発売される。

スヌーピーはコミック『PEANUTS』(邦題『ピーナッツ』)のキャラクター。主人公のチャーリー・ブラウンの飼い犬で、日本においては『ピーナッツ』という作品タイトルそのものと同等以上の知名度を持つ人気キャラだ。

今回発売されるのは、ミニサイズのフィギュアUDF(ウルトラディテールフィギュア)と、ソフビフィギュアのVCD(ヴァイナルコレクティブルドールズ)。

UDFの方は通常版の「UDF MASKED MARVEL SNOOPY」をクリスタルでデコレートした超豪華版。

VCDの方は、コミックの中でしばしば登場する、飛び跳ねて足をバタバタさせて喜んでいるスヌーピーを再現している。

(C) 2021 Peanuts Worldwide LLC

UDF CRYSTAL DECORATE MASKED MARVEL SNOOPY/メディコム・トイ/8万8000円(税込)/2022年2月より順次発送予定/「UDF MASKED MARVEL SNOOPY」をLIGHTS STYLE社がクリスタルを使用し、1品ずつ手作業でデコレーション。全高約7センチ。

ちなみにマスクドマーベルはスヌーピーの変装姿の1つ。

オーダーメイドの受注生産(送料別)。月に数体しか生産できないため、発送に6ヶ月以上の時間が掛かる場合あり。予めご了承を。また受注状況により、受注を停止する場合あり。

(C) 2021 Peanuts Worldwide LLC

VCD HOPPING SNOOPY 1965Ver./メディコム・トイ/8580円(税込)/2022年5月発売予定/ごきげんなスヌーピーを再現したソフビフィギュア。跳ね上がった耳がジャンプの勢いを表現している。全高約17センチ。

メディコム・トイではスヌーピー以外のUDF、VCDや、アーティスト系のスタチュー、雑貨アイテムなどを発売している。引き続きその新製品情報をお届けしよう。

(C) Disney

UDF MICKEY MOUSE W/Bouquet/メディコム・トイ/各1650円(税込)/2021年11月発売予定/後ろ手にブーケを携えたスーツ姿のミッキーマウスを立体化したミニサイズのフィギュア。NORMAL Ver.とVARIANT Ver.の2色展開。各全高約7.2センチ。

渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて先行発売、その後、メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗でも発売予定。

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.

F.C.R.B. x MLB RUBBER DUCK (NEW YORK YANKEES、LOS ANGELES DODGERS、CHICAGO WHITE SOX、SAN FRANCISCO GIANTS)/販売元:SOPH.、発売元:メディコム・トイ/各2200円(税込)/2021年11月発売予定/架空のサッカーチームを想定したファッションブランドF.C.R.B.(FCレアルブリストル)と、アメリカのメジャーリーグ(こちらは実在)がコラボしたデザインのラバー製アヒル。各全高約9センチ。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、SOPH.SHOP及びSOPH.オンラインストアにて数量限定発売予定、無くなり次第販売終了。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555、SOPH.ホームページより:www.soph.net

(C) kuronekodesign

PLUSH CUSHION "ROBIN"、RUG "ROBIN"、WALL CLOCK "ROBIN" made by KARIMOKU/メディコム・トイ/8800円(左)、1万5400円(中)、1万9800円(右)(全て税込)/2022年2月発売・発送予定/イラストレーター黒ねこ意匠のマスコット、黒猫のロビンのイラストを用いた雑貨アイテム。クッションはW50×H48×D7センチ、ラグはW65×H80センチ、壁時計は直径27センチ。

MCT TOKYO(http://mct.tokyo)にて2021年10月24日(日)00:00から2021年11月10日(水)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpでご確認を。

(C) 2021 - Nicolas Buffe - All rights reserved

The Gate of the Wolf's Mouth Statue ORIGINAL Ver./10万7800円(税込)/2021年11月発売予定/アーティストNicolas Buffe(ニコラ・ビュフ)の、「ポリフィーロの夢」(2014)個展で発表された作品を再現したスタチュー。全高約38センチ。

2G TOKYO、2G OSAKA、表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUSにて数量限定発売予定、無くなり次第販売終了。

「The Gate of the Wolf's Mouth Statue」は2020年10月に、真っ白な「WHITE Ver.」が発売されている。今回のバージョンはオリジナルカラー同様の彩色が施されている。

>>>UDF・VCDその他の新作の画像を全部見る(画像6点)

<問い合わせ先>

(特記なき場合)メディコム・トイ ユーザーサポート:03-3460-7555

※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。