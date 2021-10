ØMI（登坂広臣）、BTS・SUGAプロデュース曲は「快く引き受けていただき、直接連絡を取り合って楽曲のイメージを伝えました」

恵俊彰がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「東京海上日動 presents Challenge Stories~人生は、挑戦であふれている~」(毎週土曜 15:30~15:55)。10月16日(土)、23日(土)放送のゲストは、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの登坂広臣さん。この記事ではソロプロジェクトの活動や、10月15日(金)に配信リリースした「ØMI」名義のシングル「ANSWER... SHINE」、BTS・SUGAプロデュース曲「You(Prod. SUGA of BTS)」などについて語った16日(土)放送の模様を紹介します。

10月20日(水)にニューシングル「JSB IN BLACK」、そして11月10日(水)にはベストアルバム&ニューアルバム『BEST BROTHERS / THIS IS JSB』をリリースする三代目 J SOUL BROTHERS。登坂さんは、グループのボーカルとして活躍する一方、「ØMI(オミ)」という名義でソロ活動もおこなっています。

10月15日(金)には、「ØMI」名義のシングル「ANSWER... SHINE」を配信リリース。BTSのSUGAがプロデュースした収録曲「You(Prod. SUGA of BTS)」が、世界40ヵ国と地域(※10月22日時点では42カ国と地域)のiTunes Storeトップソングチャートで1位を獲得して話題になっています。

◆緊急事態宣言明けにライブ再開!

恵:コロナ禍ということもあって、この2年は大変だったんじゃないですか?

登坂:そうですね。やりたいことも、うまくできなかったこともありました。

恵:緊急事態宣言が解除されて、東京ドームでのライブ(「三代目 J SOUL BROTHERS LIVE TOUR 2021 “THIS IS JSB”」)が3日間あったんですか?

登坂:はい。ソーシャルディスタンスを保って、いろいろな規制やルールをもった上でのライブなので、今までの日常とは違う雰囲気のライブにはなりました。無事にドームツアーのライブをおこなうことができたので、少しずつですけど(日常が)戻ってきているなと少し感じられましたが、まだ先は長いと思います。

恵:三代目 J SOUL BROTHERSは、10月20日(水)にニューシングル「JSB IN BLACK」、そして11月10日(水)にはベストアルバム&ニューアルバム『BEST BROTHERS / THIS IS JSB』をリリースします。

登坂:とにかく忙しい1年になっているなと感じています。

◆ソロプロジェクトへの思い

恵:2017年からソロとしても活動されていて、今現在ソロのときにはØMIなんですね。

登坂:僕の名前が広臣で、ファンや家族、メンバーからも「臣」と呼ばれることが多いので、呼びやすく、親しんでもらうためにもØMIという名にしました。僕は今まで「月」をテーマに曲や映像、ライブを作ってきたので、月のマーク=満月を、臣の(イニシャル)「O」にかけて、そこに光が入るスラッシュを入れて「Ø」になりました。

恵:なるほど~!

登坂:僕の勝手なこだわりなんですけど(笑)。

恵:「CDL entertainment」というプロジェクトをプロデュースしているそうですね。

登坂:はい、僕が動かしていくプロジェクトを「CDL entertainment」という名のもとにおこなっています。フランス語で「Clair de lune」=「月光」という言葉があって、その頭文字をとって「CDL」にしました。

恵:ほぉ! 「Ø」のスラッシュから全部つながっているんですね。月が好きなんですね。

登坂:メンバーから「臣は太陽と月だったら月だよね」って言われることがあって。僕自身、月の儚げで日々変わる表情が好きで、ソロプロジェクトを動かしていくにあたり、自分を象徴するモチーフとなるものがほしくて、「月」をテーマにしました。

ちなみにソロに関しては、セルフプロデュースの形でやらせていただいています。あと、僕がプロデュースするガールズグループを新たに作ろうということで、オーディションをおこなっています。

恵:ソロでは5月にEP『ANSWER... SHADOW』をリリースして、10月15日(金)にはデジタルシングル「ANSWER... SHINE」を配信リリース。まさに光と影ですね。

登坂:『ANSWER... SHADOW』は、自分がアーティストとして活動していくなかで、心の影の部分や孤独感などを表現した世界観の作品です。

「ANSWER... SHINE」では、逆に自分の光の部分、光り輝いている自分のことなど、ポジティブなメッセージを発信しています。(それぞれに)真逆のメッセージが込められているのですが、“どちらも自分”というコンセプトを表現したくて。

恵:やはり、コロナ禍で考えるところもあったんですか?

登坂:ありましたね。不思議とすごく充実していたのですが、ステージでスポットライトを浴びていても悲しくなることもあるし、寂しくなることもあるし。

どう説明していいかわからないのですが、孤独感というか、虚無感というか……自分の立つステージが上がっていくほど、当時は心に穴が開いていくように感じていたので。それであれば、その思いを作品にしようということで、まず影の部分を表現したんです。でもそれだけではなく、ポジティブな部分も表現したいということで、今回は光の部分を表現しました。

恵:すごく興味深いのは、あれだけのステージに立っていても孤独を感じることがあるんですか?

登坂:そうですね。自分でも葛藤がありました。ファンのみなさんは自分に対してすごく熱意を持って応援してくれているんですけど、それって僕の6割、多くて7割ぐらいの僕しか知らずに応援してくれている。

例えば、スポットライトが当たっている僕を応援してくれているけど、そこには影ができるじゃないですか。スポットライトを浴びている僕が好きなのか、それとも、その影を見ても好きと言ってくれているのか。そういう不思議な感覚というか……。

恵:(「ANSWER... SHINE」の)リード曲「You(Prod. SUGA of BTS)」は、BTSのSUGAさんがプロデュースしています。すごいですね!

登坂:すごく忙しいなかだったと思うんですけど、(SUGAさんが)快く引き受けてくださって。そこからは直接連絡を取り合って、今、お話したように「ANSWER... SHINE」ではこういうことを描きたいんだということを彼に伝えて。それを彼も理解してくれて、「こういう曲はどう?」って。

恵:かなり頻繁に意見交換したそうですね。

登坂:そうですね。

恵:タイトルの「You」は、どこからきたものですか?

登坂:ファンのみなさんに向けた曲を全部作っていて、今回の「You」はまさに「ANSWER... SHINE」の世界のファンのみなさんに向けたメッセージです。タイトル通り、「あなたへ」と。影の世界では気づけなかった大切な存在、ファンのみなさんに向けたメッセージソングです。

