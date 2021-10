SCANDALメンバーが「冬休みの自由研究」発表！ テーマは“パンチパーマ”と“こけし”？

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。10月25日(月)の配信では、SCANDALの新しいミッション企画が始動しました!「AuDee(オーディー)」でチェック!HARUNA:今週はひたすらメールを読んでいきます!<リスナーからのメッセージ・RN.ファジーなファブリックさん>SCANDALの皆さん、こんばんは。ラジオメールを人生で初めて送らせていただきます。先日、Zepp TokyoでCHAIさんとの対バンライブに参戦させていただきました。開演前はCHAIさんのことをまったく知らずに行ったので、楽しめるかどうか不安な部分もありました。最初に彼女たちが出てきたとき、フラミンゴみたいなかわいい感じの女の子が出てきたと思い、曲調もそういう感じなのかと思ったのですが、いい意味で裏切られました。めちゃめちゃかっこいい感じの曲調で、僕は途中からノリノリになっていました。歌詞の意味はライブではよく分かりませんでしたが、とにかく演奏、特にリズム隊がえぐかったです。家に帰って曲をいろいろと聴いてみたら、結構メッセージ性のある曲が多いことが分かり、演奏と歌詞とで二度楽しめるようなバンドでしばらくハマりそうです。対バンに参加して本当に良かったと思います。もちろん、SCANDALのライブも最高に楽しかったです!ちなみに僕は下手側にいたのですが、TOMOMIさんが何度か踊っているのを見て、パラパラを踊っているのかなと思ったのですが、ひょっとしたらCHAIさんの踊りの真似をされていたのでしょうか?TOMOMI:パラパラを踊ってたんだよ〜CHAIのね(笑)。HARUNA:CHAIの真似をしていたんですよね。TOMOMI:嬉しいなあ!MAMI:ね! すごい掘ってくれてる。HARUNA:これが対バンのいいところなんですよ。RINA うん。TOMOMI:私たちのリスナーにはCHAIの音楽を聴いて欲しかったし、CHAIのリスナーには私たちの音楽知って欲しかったから、こういう感想は本当に嬉しいね。* * *HARUNA:じゃあ、ちょっとメールを読んだところで、ここで重大発表です! 私たち4人に新しいミッションが与えられます! 題して『ONE MORE TIME…STUDY』。TOMOMI:STUDY? 勉強ですか?HARUNA:はい! スタッフから私たち4人に宿題を出す企画です。本当は夏休みの自由研究にしたかったそうなんですが。TOMOMI:もう寒いよ? 長袖よ?MAMI:冬休みやん。HARUNA:冬休みの自由研究だね。TOMOMI:ちょっと早めのね。HARUNA:で、何かと言うと、与えられたテーマについて勉強し、後日その結果を発表します。スタッフが選んだテーマが4つありまして、目の前の封筒のなかに(テーマが書かれた紙が)入っております。4人それぞれが選んで開封します!TOMOMI:それぞれ違うテーマが入ってるってことね!HARUNA:しかも、自分たちがそんなに興味がないことをあえて選んでいるらしい。RINA え〜。めっちゃ難しかったらどうしよう……。ーーということで、じゃんけんの勝った順で、テーマが書かれた紙が入った封筒を選んでもらいました。HARUNA:一気に(封筒)開く?RINA:オッケー!HARUNA:いくよーせーの。一同:えええええ!!!RINA:えええ! 意外(笑)!TOMOMI:MAMIちゃん何?MAMI:「パンチパーマ」。TOMOMI:パンチパーマについて調べるの(笑)?RINA:RINAは「てんとう虫」。TOMOMI:TOMOは「こけし」。HARUNA:私は「マンホール」。マンホールは結構興味があるかもしれないRINA:地域によって違いがあるし。HARUNA:それぞれのテーマについて勉強してきて、後日発表します!RINA:調べ方も自由なんやね。HARUNA:自由!MAMI:自分がパンチパーマにしてきてもいいの?一同:爆笑。RINA:それってヤバイやん(笑)。HARUNA:最高!MAMI:それが一番の体験者になれるよね(笑)。* * *ということで、メンバーには選んだテーマについて、それぞれ勉強していただきます。果たしてMAMIはパンチパーマになるのでしょうか? 勉強の成果はまた後日発表です。続きはAuDeeでお楽しみください。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056