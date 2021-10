劇場版『パトレイバー2』が幻視する 「TOKYOウォーズ」の風景

大人気メディアミックス作品の劇場版アニメ『機動警察パトレイバー2 the Movie』が、10月31日の19時よりBS12トゥエルビ『日曜アニメ劇場』にて放送される。

前作『the Movie』は、社会派サスペンスとメカアクション、そして第2小隊によるコミカルなシチュエーションを絶妙に織り交ぜた内容だったが、1993年に公開された本作は、監督である押井守が追求する要素を全面に推し出した、シリアスな社会派エンターテインメントとして仕上がった。

2002年冬、かつての特車二課第2小隊メンバーは後藤と山崎を除いて異動、新しい現場でそれぞれの道を歩んでいた。そんな折に、横浜ベイブリッジで爆破事件が発生する。原因が自衛隊の支援戦闘機によるミサイル攻撃であることが報道され様々な憶測が語られる中、南雲しのぶと後藤の前に陸幕調査部別室の荒川と名乗る男が現れる。

荒川はベイブリッジ爆破事件の新たな情報と共に、事件を起こしたグループの首謀者である「柘植行人」の捜査協力を要請する。柘植は、かつて南雲と公私にわたる深いパートナー関係にあった人物であり、99年の東南アジア某国PKOにレイバー小隊々長として派遣されるも小隊は全滅、ただ独り生き残った柘植は以後行方が分からなくなっていた。

続いて航空自衛隊のバッジシステムがハッキングされ、航空自衛隊三沢基地所属機による架空の東京爆撃が演出される事件が発生。事態はこの自衛隊絡みの不祥事に乗じて権力強化を図る警察と、それに抗議する自衛隊の対立状況へと発展。首都・東京が混乱の中で仮想的な「戦争」状況に突入する事態を収拾すべく、後藤と南雲はかつての特車二課第2小隊のメンバーを呼び集める――。

▲ハードなストーリーに合わせてキャラクターもよりリアルな方向へとリデザインされた。

本作は現代の東京で自衛隊による軍事クーデターが引き起こされていく状況が描かれていくのだが、それまでも押井監督は原作を担当したコミック『西武新宿戦線異常なし』(作画:大野安之)や『パトレイバー』初期OVAシリーズ(アーリーデイズ)第5話&第6話『二課の一番長い日』において同テーマを扱ってきた。実際、『二課の~』と本作は設定や人物配置などに類似した部分も多く、ある意味押井監督自身がこだわり続けてきたテーマをハイクオリティでセルフリメイクしたという見方をすることもできる。

軍事力を持つ自衛隊が決起した際に、警察はいかに無力であるか――『二課の一番長い日』では、核を搭載した巡航ミサイルで国家を揺さぶるという明解な行動によって、その状況が示されていた。

しかし『2 the Movie』では当時の社会情勢をシミュレートした、さらにハードなポリティカルアクションが展開。自衛隊の海外派兵を彷彿させる導入、通信網の破壊や飛行船を利用したガスによる無差別攻撃の示唆によって生み出される静寂なる都市占拠、無機質な高層ビルに覆われた首都の脆弱さを雪が舞う冬の冷たさと重ねる形で描写される「戦時下の東京」(二・二六事件のイメージ)、さらに緊急時下の警察上層部の責任転嫁や権力争いという副次的な問題を積み重ねることで、よりリアルで不穏な空気を孕んだクーデターの風景が描かれていく。

▲柘植の拠点となる18号埋立地で激しいバトルが展開!

本来見せ場となるはずであるレイバーによるメカアクションは最低限に抑えられ、後藤と南雲というサブキャラクターが主人公として活躍する物語は、ロボットアニメというジャンルから考えるとイレギュラーな要素ばかりで固められた印象だ。しかし、警察の内部構造が抱える問題を描いてきた『パトレイバー』の枠内でなければ、このような大胆なアプローチができなかったのも間違いない。

『2 The Movie』は、ある意味押井監督自身が『パトレイバー』を総決算する ”終わらせるための物語” だったはずだが、2015年に公開された実写版ドラマ『THE NEXT GENERATION パトレイバー』の劇場版『THE NEXT GENERATION パトレイバー 首都決戦』で、押井監督は『2 the Movie』の続編とも言える、柘植の起こした ”幻のクーデター” から13年後に起こるテロ事件を描くことになる。

『2 the Movie』で首都・東京にもたらされた変革の風景は、押井監督の中にいまだに残り続けているのかもしれない。

