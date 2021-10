「告白しようかと迷っています」10代男子の背中を押す加藤ミリヤの1曲

加藤ミリヤさんが、10月27日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。番組の恋愛部掲示板に届いた10代リスナーのお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを贈りました。今好きな人がいて、告白しようかと迷っています。でもどのタイミングで言えばいいのか、なんて言えばいいのかわからなくて。それに今はまあまあ仲良くて、でも振られて今までの関係で無くなってしまうのが怖くて、どうにも一歩踏み出せなくて……。僕はどうすればいいのでしょうか。これはね……シンプルに答えがあります。好きな相手に、自分が好きなことを知って欲しいかどうかっていうか……。結局、自分の心の中で思っていることっていうのは、ちゃんと言葉にして伝えないと、相手に伝わっていないことがけっこうあったりするんだよね。だって、これだけ世の中に人がいて、その人を好きになるってすごいことだと思うの。でも、その気持ちを言わなかったら伝わらなくて……。仮に何となく伝わっているとしても、その熱量って伝わらないかもしれないので。だから好きな気持ちを、ぜひ伝えてください!今回、リスナーに贈った「ほんとの僕を知って - From THE FIRST TAKE」は、10月13日リリースのニューアルバム『WHO LOVES ME』に収録されています。「松田LOCKS!」では、コーナーを担当する松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)とアーティストの皆さんが、毎月最終水曜日にリスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda12/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/