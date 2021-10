乃木坂46・賀喜遥香「THE FIRST TAKE」で教わった緊張をほぐす方法

乃木坂46の賀喜遥香が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。リスナーから届いた相談に、ハロウィン風の飾りを身に付けながら回答しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」10月28日(木)放送分)【遥香先生、こんばんは!私は文化祭を盛り上げるためにバンドを組んでギターを演奏する予定なのですが、すごく緊張していて不安でいっぱいです。遥香先生は緊張しているときは、どのように緊張をほぐしていますか?(※カボチャのティアラを付けて教えてください!)】賀喜:カボチャのティアラ? を付けて教えてください!? カボチャのティアラとは……? あ! そっか! もうハロウィンですって!(カボチャのティアラを付けて)緊張している時……。よく聞かれるんですけど……深呼吸がいちばんいいんじゃないかなって(笑)。普通のことですみません!私、(YouTubeチャンネルの)「THE FIRST TAKE」に出演させていただいたことがあるんですけど、そのときに歌の先生に、「深呼吸は吐くことから始めたほうがいいよ」、「人間は無意識に吸うことはできるから、深く吐いてから深呼吸を始めると、肩の力が抜けて緊張がほぐれる」と言われました。なので、ギターを演奏する前に深呼吸をしたらいいんじゃないかなって思います。この格好で言って、信憑性があるのか!? って感じなんですけど……(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/