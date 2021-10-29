ソフトバンクは10月28日より、Google製スマートフォン「Google Pixel 6」「Google Pixel 6 Pro」のソフトウェアアップデート配信を開始した。
更新内容は共通で、動作安定性の向上とセキュリティの向上。更新後のソフトウェアバージョンはビルド番号「SD1A.210817.036」となる。ソフトウェア更新が完了するまでの時間は最大20分程度。
2021/10/29 17:23
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