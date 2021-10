アニメ「ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生 The Animation」と「ダンガンロンパ3 -The End of 希望ヶ峰学園-」の全話が、YouTubeのNBCUniversal Anime ONAIR Channelにて本日10月29日から11月5日までの期間限定で一挙配信される。

これは「ダンガンロンパ」シリーズの原作ゲームが10周年を迎えたことを記念して行われるもの。2020年11月に発売された「ダンガンロンパ10th Anniversary Complete Blu-ray BOX」にも、「ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生 The Animation」と「ダンガンロンパ3 -The End of 希望ヶ峰学園-」が収められている。同Blu-ray BOXの特典にはこれまで収録された映像特典をはじめ、「ニューダンガンロンパ V3 みんなのコロシアイ新学期 超高校級」の限定BOXに同梱されたオリジナルアニメ「スーパーダンガンロンパ2.5 狛枝凪斗と世界の破壊者」や、再同梱のリクエストが多かったPCゲームサウンドノベル「霧切草(きりぎりそう)」、今では入手困難だというドラマCD「髪と餃子」「少年は蒼空(そうくう)を目指す」も用意された。

(c)Spike Chunsoft Co., Ltd./希望ヶ峰学園映像部 All Rights Reserved. (c)Spike Chunsoft Co., Ltd./希望ヶ峰学園第 3 映像部 All Rights Reserved.