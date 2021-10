「すみっコぐらしパン」第2弾がやってきた☆今度は全部で4種類！

バンダイのキャンディ事業部にて、山崎製パンとの共同企画として、サンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』のパンが新登場! 2021年11月1日より全国のパン売場(沖縄を除く)にて、「すみっコぐらしパン」第2弾が発売される。

2021年11月5日(金)に『映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ』の公開を控える、サンエックスの大人気キャラクターの『すみっコぐらし』のパン第2弾が登場する。

今回のラインナップは全部で4種。

子供から大人まで人気の「すみっコぐらし チョコファッションドーナツ」、すみっコ達のいちご衣装のパッケージが愛くるしい「すみっコぐらし いちごみるくチョコラスク」、ふわふわのケーキ生地をほんのり甘いみるく風味にした「すみっコぐらし みるく風味ケーキ」、そしてなめらかなチョコクリームを入れた「すみっコぐらし かすたま(チョコクリーム)」がご用意されている。

どれも甘くて美味しい、秋のおやつにぴったりな一品。

親子で、家族で、お友達と、自分のご褒美に、いろいろなシーンで可愛いすみっコたちと一緒に食べることができちゃいます♪

価格はオープン価格となっており、全国のパン売場にて発売(沖縄を除く)にてお取り扱いされる。

(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.