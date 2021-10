カシオ計算機の女性向け耐衝撃ウオッチ「BABY-G」と、デザイナーのYOPPY氏が手がけるファッションブランド「little sunny bite」がコラボレーション。11月5日にコラボレーションモデルの「BA-110LSB-4AJR」を発売する。価格は19,800円。

BABY-G×little sunny biteコラボレーションモデル「BA-110LSB-4AJR」

2014年に生まれたlittle sunny biteは「あなたの“カワイイ”がココにはあります」をコンセプトに、東京・原宿から女性向けに「カワイイ」を発信しているブランド。

今回のコラボレーションモデルは、BABY-Gのアナログ&デジタルコンビネーションモデルとして人気の「BA-110」をベースに、淡いパステル調のピンクを基調としてlittle sunny biteのアイコニックなオリジナル小花柄を散りばめている。インデックスや時分針もピンクを取り入れ、細部のディテールにも注力。カジュアルのなかにキュートなムードが漂うデザインとした。裏ぶたには「little sunny bite」のロゴマークを刻印。

パッケージも特別仕様で、時計と同じパステルピンク×小花柄をデザイン。アクセサリーとして一緒に連れて行って欲しいという願いを込めたメッセージ、「Take me everywhere you go」をプリントしている。