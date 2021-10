大谷翔平が進化を遂げた一年！今季の大活躍に米公式も驚き「2021年の彼の…

MLBの公式ツイッターが27日、コミッショナー特別表彰を受けたロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平投手のプレーを59秒の動画にまとめて投稿した。







過去3年間は怪我に泣かされるなどして苦しいシーズンを送ることもあったが、今季の大谷はかつてないほどの目覚ましい活躍を見せた。投手としては23試合の登板で9勝2敗、防御率3.18、156奪三振をマークし、打者としては本塁打ランキング3位の46本塁打を記録した。“リアル二刀流”の実力を発揮し、日本人選手としては2004年にシーズン最多安打記録を更新したイチロー氏以来2人目となるコミッショナー特別表彰を受賞している。



同メディアは公式ツイッターに「2021年の大谷翔平のような選手やシーズンを見たことがない」と綴り、大谷のプレーをまとめた59秒の動画を投稿し、今年一年間の活躍を称えた。それ以外にも「スーパースター」というコメントと共に、コミッショナー特別表彰を受賞して笑顔を見せる大谷の写真も載せている。









We've never witnessed a player or a season like Shohei Ohtani in 2021.

