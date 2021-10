『リラックマ』がクッキングする様子をライブ配信！限定グッズも登場

サンエックスは、ABC Cooking Studioとタイアップし、2021年11月7日(日)19:00より、リラックマがクッキングに挑戦する様子をオンラインライブにて配信。タイアップ記念として限定商品の発売を行う。

サンエックスの人気キャラクター・リラックマは、コンドウアキの原案によってデザインされたキャラクター。OLのカオルさんの家に居候する着ぐるみのクマ「リラックマ」やどこからともなくやってきた「コリラックマ」、カオルさんの飼い鳥「キイロイトリ」、コリラックマの友達「チャイロイコグマ」といったゆるかわなキャラクターたちが人気だ。

そしてABCクッキングスタジオは、国内に100スタジオ、海外に36スタジオを展開し、国内・海外会員約154万人を誇る世界最大級の料理教室(2021年4月時点)。「世界中に笑顔のあふれる食卓を」を企業理念に、「手作りの食」の大切さと楽しさを提案している。料理・パン・ケーキを学べる「ABC Cooking Studio」のほか、4歳からのクッキングスタジオ「abc kids」、食を通して健康的なライフスタイルをサポートする「HEALTH LABO」など、幅広いブランドを展開中。

この度、おいしいものが大好きなリラックマと、料理・パン・ケーキが学べる料理教室ABCクッキングスタジオがタイアップし、特設スタジオにて、リラックマが料理の先生とコロッケづくりに挑戦!

この様子は2021年11月7日(日)19:00より生配信。誰でも視聴できるため、日曜の夜にみんなでリラックマを応援しながらゆるりと楽しもう。

オンラインライブ中や終了後には、「#ABCリラコロ」をつけてぜひツイッターやインスタグラムで感想などつぶやいてほしい。

今回のタイアップを記念して、ぬいぐるみとスプーンのセットを、サンエックスネットショップ&リラックマ友の会Official Fan Club限定で販売!

本商品は、エプロン姿がかわいいリラックマ&コリラックマのおでかけぬいぐるみキーホルダーと、紅茶やデザートに使える「スプーン5本セット」のスペシャルセット。同封の「リラックマのレシピBOOK」には、今回のコロッケのレシピやオンラインライブの様子が掲載されており、今回のタイアップのオリジナルアート入りだ。

受注期間は2021年10月27日(水)~11月17日(水)23:59まで。この機会にぜひゲットしよう♪

