12月28日から31日まで千葉・幕張メッセ国際展示場にて開催される「COUNTDOWN JAPAN 21/22」の全出演アーティストが発表された。

最終発表で追加された出演者は28日の櫻坂46、宮本浩次、ヤバイTシャツ屋さん、UNISON SQUARE GARDEN、29日の打首獄門同好会、Cocco、MAN WITH A MISSION、30日のSaucy Dog、sumika、BiSH、31日のキュウソネコカミ、サンボマスター、ずっと真夜中でいいのに。、04 Limited Sazabysの14組。公式アプリ「Jフェス」ではチケットの第2次抽選先行予約を11月2日12:00まで受け付けている。なおタイムテーブルは後日発表される。

今年の「COUNTDOWN JAPAN」は参加者の新型コロナウイルスワクチンの2回接種が参加日の2週間前までに完了していること、または来場日の72時間以内のPCR検査による陰性証明を必須とし、収容人数を各日1万人に制限した全席指定の形式で開催される。

COUNTDOWN JAPAN 21/22

2021年12月28日（火）千葉県 幕張メッセ国際展示場

＜出演者＞

[Alexandros] / 櫻坂46 / 東京スカパラダイスオーケストラ / マカロニえんぴつ / 宮本浩次 / バイTシャツ屋さん / UNISON SQUARE GARDEN / Little Glee Monster



2021年12月29日（水）千葉県 幕張メッセ国際展示場

＜出演者＞

打首獄門同好会 / きゃりーぱみゅぱみゅ / Cocco / 10-FEET / the HIATUS / My Hair is Bad / マキシマム ザ ホルモン / MAN WITH A MISSION



2021年12月30日（木）千葉県 幕張メッセ国際展示場

＜出演者＞

クリープハイプ / Saucy Dog / SUPER BEAVER / sumika / NUMBER GIRL / BiSH / フレデリック / ポルカドットスティングレイ



2021年12月31日（金）千葉県 幕張メッセ国際展示場

＜出演者＞

KANA-BOON / KEYTALK / キュウソネコカミ / ゲスの極み乙女。 / サンボマスター / ずっと真夜中でいいのに。 / 04 Limited Sazabys / BLUE ENCOUNT