DFBポカール2回戦が26日に開催された。

DF板倉滉が先発したシャルケは、アウェイで3部の1860ミュンヘンと対戦した。シャルケは立ち上がりの5分に先制ゴールを許すと、47分にはマリック・ティアウが一発退場して数的不利に。劣勢のなかで板倉らが健闘を見せたものの、最後まで反撃の1点を返すことはできず敗退となった。

MF奥川雅也が所属するビーレフェルトは敵地でマインツと対戦。開始から2分、カウンターから奥川が抜け出すと、寄せてきたGKに対し絶妙なチップキックで先制ゴールを奪った。その後ビーレフェルトは逆転を喫するも、ファビアン・クロスの得点で土壇場で同点に。しかし延長戦で、114分にマルクス・イングバルトセンの決勝点を許して大会から姿を消すこととなった。

また、前回王者のドルトムントは2部のインゴルシュタットをホームに迎え、トルガン・アザールの2発で勝利。格下との対戦になったライプツィヒ、ヘルタ・ベルリン、ホッフェンハイムらもベスト16への進出を決めている。

以下が26日に行われたすべての試合結果。なお、他の8カードは27日に開催される。

■DFBポカール2回戦の結果

▼10月26日開催

プロイセン・ミュンスター(4部) 1-3 ヘルタ・ベルリン

バーベルスベルク(4部) 0-1 ライプツィヒ

1860ミュンヘン(3部) 1-0 シャルケ(2部)

ホッフェンハイム 5-1 ホルシュタイン・キール(2部)

ドルトムント 2-0 インゴルシュタット(2部)

オスナブリュック(3部) 2-2(PK:2-3) フライブルク

ニュルンベルク(2部) 1-1(PK:2-4) ハンブルガーSV(2部)

マインツ 3-2 ビーレフェルト

▼10月27日開催

ヴァルトホーフ・マンハイム(3部) vs ウニオン・ベルリン

ボーフム vs アウクスブルク

ディナモ・ドレスデン(2部) vs ザンクト・パウリ(2部)

レヴァークーゼン vs カールスルーエ(2部)

ハノーファー(2部) vs デュッセルドルフ(2部)

ボルシアMG vs バイエルン

ヤーン・レーゲンスブルク(2部) vs ハンザ・ロストック(2部)

シュトゥットガルト vs ケルン