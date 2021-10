アイドルグループ・ZOC初の冠レギュラー番組『ランダムZOCちゃん』(ニッポン放送 毎週金曜21:00〜)が29日にスタートする。

ZOCは、藍染カレン、西井万理那、巫まろ、鎮目のどか、雅雀り子、そして“共犯者”大森靖子6名からなるアイドルユニット。グループ名は、ゲームにおける「支配領域」の概念“Zone of Control”に、大森が常に提唱している「孤独を孤立させない」の意味を持たせた“Zone Out of Control”が由来となっている。

ニッポン放送では、『ミューコミプラス』や『ミューコミVR』への出演、特別番組『ZOCのオールナイトニッポン0(ZERO)』を経て、この秋ついに冠レギュラー番組がスタートすることとなった。

番組では、くじを引いてランダムに出てきた内容でトークの内容やコーナーが決まるなど、くじをテーマにした、ここでしか聴くことのできないランダムトークを通し、ZOCの知られざる一面を掘り下げていく予定。また、初回放送では、11月3日発売のBiS×ZOCのスプリットシングル「割礼GIRL/BEGGiNG」より、新曲「BEGGiNG」の初OAも決定している。

初回収録に参加した3名からの意気込みコメントは以下の通り。

■大森靖子

会うだけで事件が起こるZOCちゃん。結成から今まで、毎日がリセマラ不可能の運ゲー! そんなZOCにピッタリのラジオ、『ランダム ZOCちゃん』がはじまります! 絶対逃さず聞いてね!

■藍染カレン

お世話になってるニッポン放送さんで念願の冠番組、本当に嬉しいです! くじを引いて進行していくのでここからどんな番組になっていくのか、ワクワクしてます。毎週楽しんでもらえるよう頑張ります! よろしくお願いします。

■西井万理那

ニッポン放送は昔から何かとご縁が強いのですが、この度ついに冠番組がスタートという事で本当に嬉しいです! 金曜日の夜もニッポ ン放送で! よろしくお願いします!