コナミデジタルエンタテインメントとストレートエッジが手がけるメディアミックスアイドルプロジェクト「シャインポスト」が始動。2022年夏にTVアニメの放送が決定した。

10月8日に電撃文庫から刊行された駱駝の小説「シャインポスト」を原作に、アニメ・ライブ・ゲームなど多岐にわたるメディアで展開する同プロジェクト。大きな夢を抱くも、小さな成果しかあげられないアイドルユニット・TiNgSの青天国春(なばためはる)、玉城杏夏(たまききょうか)、聖舞理王(せいぶりお)らが人気アイドルを目指す姿を描く物語だ。

アニメでは青天国春役を鈴代紗弓、玉城杏夏役を蟹沢萌子(≠ME)、聖舞理王役を夏吉ゆうこが担当。またゆきもじというユニットで活動している祇園寺雪音(ぎおんじゆきね)役を長谷川里桃、伊藤紅葉(いとうもみじ)役を中川梨花が演じる。監督は「ウマ娘 プリティーダービー」の及川啓、キャラクターデザインは「マクロスΔ」の長田好弘、アニメーション制作はスタジオKAIが手がける。併せてTINGSのメンバーが無観客の中野サンプラザのステージで撮影している様子を描いたティザービジュアルと、キャストからのコメントも公開された。

また同プロジェクトの音楽プロデューサーを「ラブライブ!」の木皿陽平(Stray Cats)が務めることも明らかに。さらにTINGSが歌う「Be Your Light!!」のミュージックビデオも公開されたほか、11月21日に東京・YOANI Live Stationでライブイベント「TINGS LIVE JOURNEY ep.00 ~Prelude~ Mini Live Event “Wanna be your SHINEPOST!!!!!”」が開催されることも伝えられた。チケットの先行抽選販売は、本日10月26日21時より受付開始。

加えて「ラブプラス」などを手がけたコナミデジタルエンタテインメント・石原明広プロデューサーによるゲーム化も決定。なお月刊コミックアライブ(KADOKAWA)でのコミカライズ連載も決まっている。

鈴代紗弓(青天国春役)コメント

本作の印象

どんなに笑顔でも、心の中ではみんな何かしらの悩みや、自分の内側だけで留めておく気持ちがあると思います。今作のキャラクターそれぞれにも、そんな悩みや問題、葛藤など様々な気持ちを抱えていて、それがなんとなく自分に当てはまるようなものもあって、読んでいて親近感が沸きました。とても人間らしいなと。斬新な設定と、目標に向かって奮闘する愛らしいキャクター達、シンプルで分かりやすいストーリー展開、どんどん続きを見たくなる面白さ。そんな今作に一気に惹き込まれました。

演じるキャラクターの印象と役に対する意気込み

初めて春ちゃんを見た時は、真面目で落ち着いているお姉さんのような子かなという印象を受けたのですが、一言しゃべるとそんなこともなく。(笑) 常に前向きで明るい、周りが元気をもらえるような素敵な女の子だなと感じました。ただ、そんな春ちゃんの心の中にも、抱えている思いがあって……春ちゃんの気持ちに寄り添いながら、大切に演じさせていただきます。

目標に向かってただひたすら真っ直ぐに頑張る姿って、本当に格好いい!!

みんなの成長を、是非見守ってください!

蟹沢萌子(玉城杏夏役)コメント

本作の印象

"シャインポスト"という言葉の通り、これから沢山の方にアイドルの魅力を届けていく"輝く道標"になるような作品だと思いました。

大きな舞台を目指すアイドルの物語ということで、自分自身と重なる部分が沢山あって、この作品から学ぶことがいっぱいあると思いました。

"アイドル"の煌めき、葛藤、友情、勇姿などが詰まったとってもキラキラした物語。

これからキャラクター達と進んでいけることを本当に嬉しく思います。

一緒に成長していきたいです。

演じるキャラクターの印象と役に対する意気込み

玉城杏夏というキャラクターの第一印象は、アイドルの優等生みたいな女の子。

だけど、知れば知るほど人間らしい可愛い部分がいっぱいあって、愛さずにはいられない子だな、と思いました。

今回私は初めて声優のお仕事に挑戦させていただくのですが、この作品で玉城杏夏として生きるために、誰よりも杏夏を知りたいですし、杏夏を愛したいなと思っています。

このキャラクターとの出会いは最初で最後の運命の相手だと思って演じていきたいです。

杏夏はアイドルなので、"自分の方が玉城杏夏を好きだ!"と思ってくださるファンの方が沢山できるように精一杯頑張ります!

夏吉ゆうこ(聖舞理王役)コメント

本作の印象

王道アイドルものかと思いきや、ひと味もふた味も違う…!

クセの強めなTiNgSの成長が熱いです!!

キャストのみんなとレッスンを重ねて、理王の心情を想像していくうちに、自分もだんだん物語の中に入っていくような気持ちになってドキドキしました!

演じるキャラクターの印象と役に対する意気込み

素直で抜けてて、何にもできなくて、でも超がつく自信家!

それがとっても可愛くて、見ていて元気をもらえます!笑

理王の「いい所」を引き立てられるように、収録もライブも、全力で挑みたいと思います!

長谷川里桃(祇園寺雪音役)コメント

本作の印象

この物語に初めて触れた時は、とても人間らしさを感じる作品だなと思いました。

キラキラとしたアイドルコンテンツ。それ自体は特別珍しいわけではないかもしれない。

でもどの子も一筋縄ではいかない要素があって、マネージャーちゃんが現れたことによってたくさんのフィルターで覆われていた心が少しずつ剥き出しになり、鎧を脱ぎ去っていく。

登場する女の子たちを1人の人間としてすごく身近に感じましたし、

他とは違うドラマを垣間見た気がしました。

これから深掘りするにつれて、

もっと色々な魅力を見せてくれる作品だと思うので今からとても楽しみです……!!

演じるキャラクターの印象と役に対する意気込み

「仮面をかぶるほどに本当の自分から遠ざかっていく……雪音ちゃん、孤独じゃないのかな」が、最初の印象でした。

あえて熱血になったりかっこよく振る舞ったり。

誰かのために、そして周囲の理想に応えるために何重にも仮面を被った女の子です。

ただ掘り下げていくと、年相応な女の子らしさや心が優しく相手をよく見ているところもあったり。

色々な気持ちを経験してきたからこそ、人の気持ちがわかる子なんだなぁと思いました。

雪音を演じながら雪音自身が演じているものも含ませるという、わたしにとってとても大きな挑戦になりますが、愛らしく不器用な雪音の自分探しを一緒に旅して頂けたら嬉しいです。

中川梨花(伊藤紅葉役)コメント

本作の印象

この作品は、"アイドル"として命を燃やす女の子たちの葛藤や努力が描かれていますが、同時に、"全ての人の物語"でもあると感じています。どんなにキラキラして見えている人でも、その裏には、理想と現実に悩み、孤独の中でもがき続けてきた葛藤や、それを乗り越えるための努力が必ずあるはずです。

夢を手にするまで諦めず走り続けた人にしか掴めない光がきっとあるんだと、私自身、強く背中を押されました。

この作品が、皆様にとっての輝く道標"シャインポスト"となるよう、光を掴むその日まで皆様と一緒に精一杯走りたいと思います!

演じるキャラクターの印象と役に対する意気込み

オーディションで初めて紅葉のプロフィールを見たときに、紅葉は私が守らなきゃという気持ちになりました。

悩みなんて無さそうと思われるくらいお調子者で元気に振る舞う一方、実は人一倍、メンバーのことを気にかけている。誰かを独りにするのが嫌いで、いつも人の心に寄り添おうとする優しい女の子です。

自分と似ている部分もあるからこそ理解できる、明るい性格の裏にある紅葉の悩みも、ちゃんと全部受け止めてどんな紅葉も愛してあげなきゃなという気持ちになりました。

そして今は、紅葉が輝く瞬間を1番側で支えたいと思っています!

コナミデジタルエンタテインメント・プロデューサー・石原明広コメント

アイドルは100人いれば、100のドラマがあります。アイドルと、それを支えるスタッフと、そして応援するファン。 人と人が織りなすそのドラマこそが、本作のテーマとなります。アイドルが様々な艱難辛苦を乗り越え、夢を目指していく王道の成功譚を、極上のアイドルエンタテインメントに仕上げ、小説、音楽、アニメ、そしてゲームでお届けします。

さて当社が手掛けるゲームにおいては、アイドルユニット「TINGS」以外にもさまざまなアイドルたちの物語にスポットライトをあてて、自分だけのアイドル育成と物語と音楽を楽しめる、全く新しい育成ゲーム体験ができる作品を作ります。詳細はまだ発表できませんが、最新技術も取り入れつつ、斜め上のゲームになるよう鋭意制作中ですので楽しみにお待ちください。

TVアニメ「シャインポスト」

2022年夏放送開始

スタッフ

原作:コナミデジタルエンタテインメント、ストレートエッジ

世界観設定・小説執筆:駱駝

監督:及川啓

シリーズ構成:SPP

脚本:駱駝、樋口達人

キャラクターデザイン原案:ブリキ

キャラクターデザイン:長田好弘

音楽プロデューサー:木皿陽平(Stray Cats)

アニメーション制作:スタジオKAI

キャスト

青天国春:鈴代紗弓

玉城杏夏:蟹沢萌子

聖舞理王:夏吉ゆうこ

祇園寺雪音:長谷川里桃

伊藤紅葉:中川梨花

(c)Konami Digital Entertainment,Straight Edge Inc./シャインポスト製作委員会