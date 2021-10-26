長谷川町子原作による舞台「サザエさん」新作公演の追加キャストが発表された。
今回、磯野カツオ役に和田琢磨と近藤頌利（劇団Patch）、フグ田タラオ役に前作に引き続き大平峻也が決定。また新たに福岡公演の開催も伝えられ、2022年1月29日から2月13日まで、東京・明治座、2月22日から27日まで大阪・新歌舞伎座、3月3日から6日まで福岡県・博多座で上演される。なお和田は東京公演のみ、近藤は大阪・福岡公演のみの出演となる。
同舞台は10年後の磯野家を描くという設定で、明治座と福岡・博多座で2019年に上演された「サザエさん」の続編。10年後からさらに数年後の磯野家を舞台に、新作のオリジナルストーリーが展開される。
舞台「サザエさん」
日程：2022年1月29日（土）～2月13日（日）
会場：東京都 明治座
日程：2022年2月22日（火）～2月27日（日）
場所：大阪府 新歌舞伎座
日程：2022年3月3日（木）～3月6日（日）
場所：福岡県 博多座
スタッフ
原作：長谷川町子
脚本・演出：田村孝裕
キャスト
東京公演：藤原紀香、葛山信吾、和田琢磨、大平峻也、高橋惠子、松平健ほか
大阪・福岡公演：藤原紀香、葛山信吾、近藤頌利（劇団Patch）、大平峻也、高橋惠子、松平健ほか
※葛は旧規格の字形が正式表記。
(c)長谷川町子美術館