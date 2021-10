「睡眠より大事」「自分らしくするために行く場所」SOL!こもり校長が語るサウナの魅力

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。10月25日(月)の放送では、パーソナリティのこもり校長が、ぺえ教頭にサウナの魅力を伝えました。ぺえ教頭:今日は、教頭が面白い帽子を被っているんです。こもり校長:教頭はサウナとかよく行く?ぺえ教頭:私はサウナより岩盤浴って感じね。けっこう女子でしょ?(笑)。こもり校長:女子だね(笑)。美容のほうってことでしょ?ぺえ教頭:そうそう。サウナは……銭湯に行ったら入るけど、サウナのためだけに施設に行ったり銭湯に行くことはまだないかな。教頭はすごい行っているよね。こもり校長:めちゃくちゃ行くよ。週1とかで行きたいもん。ぺえ教頭:あれ何なの!? 私からしたら、どうかしてるんよ。こもり校長:(笑)。ぺえ教頭:校長って、毎日仕事に追われて忙しいじゃない。なのに、このSCHOOL OF LOCK! が終わった12時(深夜0時)過ぎからでも行くじゃん。こもり校長:行く!ぺえ教頭:……バカなの!?校長・教頭:(笑)。ぺえ教頭:私からしたら……サウナに行く暇があったら、家で少しでも寝たほうが疲れは取れるんじゃないの? って思っちゃうの。なんでサウナにまで行って、追い込んでいるのかがわからない。こもり校長:その……“追い込んでいる”というのは違うんだよね。サウナって苦行じゃないから。自分らしくするために行く場所だから……(笑)。ぺえ教頭:えぇ~? 寝る時間よりもサウナで汗を流して……みたいな時間のほうが必要なの?こもり校長:うん、すごく大事。ぺえ教頭:え? 睡眠よりも必要なの!?こもり校長:大事だね。ぺえ教頭:だ・い・じ……! サウナが、自分の生活から失われたらどう?こもり校長:自分らしくいられなくなる可能性もあるね。ぺえ教頭:そこまで!?ぺえ教頭:いつからハマり出したの?こもり校長:1年ちょっと前くらいかな。定期的には行っていたんだけど、サウナによく行く人たちと近くなって……うちの職員(番組スタッフ)なんだけど。めっちゃ行く人たちがいるから、自分も毎週行くようになった。ぺえ教頭:何をもってすごくハマったの? もちろん感覚のものだから、言葉だけじゃわからないだろうけど。こもり校長:う~ん……何だろうね? じゃあサウナの授業……1限目は“ととのう”についてやっていきたいと思います。ちなみに僕が被っている帽子は、サウナハットといいます。サウナに入るときに頭部と髪を守ってくれたり、のぼせるのを防止してくれたりします。ぺえ教頭:ちょっとかわいいわね。こもり校長:でしょ?(笑)。こもり校長:教頭はサウナ用語の“ととのう”は知っていますか? サウナ、水風呂、休憩を繰り返すことによって、心身ともに“整った”状態のことを言うんだけど……。ぺえ教頭:でも私は、“ととのう”は信用してないのよ。こもり校長:“ととのう”ためには熱いサウナに入って、冷たい水風呂に入って……このギャップが大事です。汗を流して冷たい水風呂に1分くらい入って外で休憩する、いわゆる外気浴を行うんです。椅子に座って外気に触れながらボーっとしていると、すごくリラックスして……ととのっていくなぁ、という感じなんだよね。ぺえ教頭:“ととのう”という感覚は、みんな一緒なの?こもり校長:人によって違うと思う。ぺえ教頭:校長はどういう感覚?こもり校長:全身がゆるむ。もうスライムみたいになっちゃう。ぺえ教頭:へぇ~……いろいろ出そうになる感じ?こもり校長:そうそう(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/