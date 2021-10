どの悪魔の香りを纏う？『Obey Me！』フレグランス登場！

アニメやコミックとのコラボフレグランスで話題のブランドprimaniacsより、キャラクターをイメージした『Obey Me!』のフレグランスの発売が決定した。

『Obey Me!』は、個性豊かな7人の悪魔兄弟たちを育て、彼らとのコミュニケーションを楽しむ、イケメン悪魔調教ゲーム。2019年に海外版、2020年に日本版をリリースし、全世界で熱烈なファンを獲得している。

この度登場するフレグランスは、そんな本作に登場するルシファー、マモン、レヴィアタン、サタン、アスモデウス、ベルゼブブ、ベルフェゴールの7種類。ルシファーは「冷えた夜に君臨する悪魔のための香り 月光が彩るハーバルウッディノート」、マモンは「パワフルに弾けるほろ苦さと共に 駆け抜けるビターシトラスフゼア」など、各キャラクターに合わせた香りのイメージとなっている。

本商品はprimaniacs Online Shopにて現在予約受付中。また、2022年1月7日より、primaniacs銀座本店にて先行販売が行われる。香りを試すこともできるため、フレグランスの香りが気になる方はぜひ店舗に足を運んでほしい。

なお、2022年1月13日からはprimaniacs各店(※アニメイト取り扱い店舗、ステラワース)にて販売開始となる。

>>>どれにしようか迷っちゃう!キュートなパッケージを見る(写真15点)

(C)2019-2021 Obey Me! Official. All Rights Reserved.